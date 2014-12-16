Композитор, продюсер Олег Елисеенков: Молодечно - земля, наполненная культурным притяжением!

16 декабря значимый день для Молодечно, поскольку сегодня этому городу исполняется 626 лет. Сегодняшний гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» композитор, продюсер, преподаватель университета культуры и искусств Олег Елисеенков.

Олег Николаевич Елисеенков — белорусский композитор и исполнитель, доцент кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств. Отец был одним из первых преподавателей Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского, учителем Юрия Антонова. Вырос и жил в Молодечно до 19 лет. В 1973 году окончил Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К. Огинского по специальности «теория музыки».

Пишет песни и сочиняет музыку к фильмам, руководит студией «Гран-при» Государственного концертного оркестра. Его воспитанники - Вера Каретникова, Вячеслав Нагорный и группа «Ванильное небо» летом 2005 держалась на верхних строчках хит-парада Первого Национального телеканала «На перекрестках Европы».