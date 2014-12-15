Чарущие образы зимы фотохудожника, дизайнера Анны Герт

Анна Герт, автор идеи проекта, фотохудожник, дизайнер:

В этом образе раскрыты эмоции, королевская стать, энергия, энергия цвета, жизни, и все средства: ткани, кристаллы, цвета, цветы помогали создать этот образ и передать волшебный аромат, этот удивительный цвет, свет и ощущение предвкушения чего-то необычного.

Собирательный и такой непростой образ природы: ее настроение и погодные проявления, ароматы, запахи и цвета, - легли в основу идеи и, как результат, нашли свое воплощение в художественной экспозиции. Первым и основным средством выразительности стала женская красота.

Анна Герт, автор идеи проекта, фотохудожник, дизайнер:

Мы работали над проектом в течение года и это очень символично, так как каждый образ соответствует определенному месяцу. Наш проект посвящен женской красоте, природе, цвету, эмоциям, ощущениям и в каждой работе мы постарались передать также аромат каждого месяца.

Мужская компания Маршака, возможно, не согласилась бы с такой своеобразной и новой интерпретацией «Двенадцати месяцев», но противостоять женской красоте и ее силе вряд ли смогут даже самые лютые и суровые «Декабрь», «Январь» и «Февраль».

Анна Герт, автор идеи проекта, фотохудожник, дизайнер:

Фотография выполнена в живописной манере, передающей синтез импрессионизма и акварели. средствами выразительности стали: фотокамера, стекло, вода и краски.

Пожалуй, именно авангардный подход к исполнению и художественной интерпретации образов природы так точно передал ее необыкновенную, многогранную натуру.

Анна Герт, автор идеи проекта, фотохудожник, дизайнер:

Разлетелись последние цвета осени и в распоряжении художника остались только монохромные цвета: черный, белый и серый, поэтому вся зимняя коллекция решена в графическом силуэте. Например, платье «февраль» выполнено из черного трикотажа, дополнено кружевным полотном и и крейзи-техникой с вышивкой и камнями.

Очарование зимней природы, ее хрупкие силуэты и своенравный темперамент собрали воедино и воплотили в женском образе с помощью необыкновенных нарядов и техник их исполнения, сложных масок и роскошных диадем с кристаллами, а завершающими штрихами в создании композиции стали авангардная прическа и актуальный макияж.