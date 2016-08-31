Белорусский государственный ансамбль «Песняры»: Песняры – это наше наследие, образ мышления!

Наступающий сентябрь подарит нам множество интересных событий. Среди которых – День белорусской письменности в Рогачеве. Более 70 различных мероприятий будет проведено в этот день. Красивой кульминацией торжеств станет концерт-посвящение, где будут звучать песни, созданные и исполненные когда-то Владимиром Мулявином. Как сегодня сохраняется наследие Мулявина?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – музыкальный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Роман Козырев, солисты Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Александр Жих и Артур Михайлов.