Прямой эфир

Белорусский государственный ансамбль «Песняры»: Песняры – это наше наследие, образ мышления!

31 августа 2016 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наступающий сентябрь подарит нам множество интересных событий. Среди которых – День белорусской письменности в Рогачеве. Более 70 различных мероприятий будет проведено в этот день. Красивой кульминацией торжеств станет концерт-посвящение, где будут звучать песни, созданные и исполненные когда-то Владимиром Мулявином. Как сегодня сохраняется наследие Мулявина?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – музыкальный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Роман Козырев, солисты Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Александр Жих и Артур Михайлов.

# Культура # Фотофакт # Артур Михайлов # День белорусской письменности # Роман Козырев # Александр Жих

Другие новости рубрики

Все новости
«Железная леди» Купаловского театра: 100 лет со дня рождения Зинаиды Броварской исполняется 31 августа
31 августа 2016 06:05

«Железная леди» Купаловского театра: 100 лет со дня рождения Зинаиды Броварской исполняется 31 августа

Дзейнасць вялікага асветніка і кнігадрукара Спірыдона Собаля
30 августа 2016 08:59

Дзейнасць вялікага асветніка і кнігадрукара Спірыдона Собаля

«Должно появиться белорусское знаковое произведение!» Художественному руководителю музыкального театра Адаму Мурзичу – 75 лет!
29 августа 2016 08:27

«Должно появиться белорусское знаковое произведение!» Художественному руководителю музыкального театра Адаму Мурзичу – 75 лет!