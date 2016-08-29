«Должно появиться белорусское знаковое произведение!» Художественному руководителю музыкального театра Адаму Мурзичу – 75 лет!

Действительно ли работа с молодёжью даёт такой заряд молодости?

Адам Мурзич, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра: Потрясающий заряд! Некогда думать о болезнях и недомоганиях. И при том, моя дисциплина, которую я вёл 42 года, предполагает тонус, тонус, тонус… Это пение. Будешь петь о грустном, но будешь в хорошем физическом тонусе.

У Вас у самого шикарный голос. Вы выбрали педагогику вокала: учите других людей петь.

Адам Мурзич, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:

Конечно, каждый человек, который начинает заниматься пением, мечтает о рамках: стать первым. Я очень критически относился к своему дару. А дар был, как говорили, очень… «крутой». Но я знал, что я не буду первым. А хотелось быть первым. И меня смутил мой педагог, который однажды сказал: «Ты будешь хорошим рядовым певцом!» Очередным! Как это? Он: «Нет! Но я хочу тебе сказать, что ты будешь просто хорошим педагогом!» и он так меня смутил. Но я действительно интересовался этим очень сильно, особенно в консерватории. Потом посмотрел, конечно, рост – очень большое дело. Для певца внешность на сцене – певец, певица – это должны быть эталонные, фактурные, интересные… одним словом, без комплексов. Я почувствовал: наверное, это правильно. Я принял это решение и с третьего курса консерватории я начал готовить себя к педагогике.

Признайтесь, а сами Вы поёте?

Адам Мурзич, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:

Я всё время напеваю, всё время пою. Но для себя. Иду на урок к какому-то мастеру, я напеваю себе. Конечно, не в полный голос, в приёмах. Потому что в полный голос показывать певцу нельзя. Это очень опасно! Потому что, если он, грубо говоря, «собезьянничает», – это будет не он. А вот приёмы – помогут ему раскрыться, комфортно почувствовать себя. Это очень важно. И вот тогда я пою.

Какая Ваша любимая музыка? Что Вы любите слушать?

Адам Мурзич, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:

Я живу сейчас только опереттой, а отдыхаю всегда – на балете. Мой любимый жанр – балет.

Какая у Вас мечта?

Адам Мурзич, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:

Я хочу, чтобы труппа, выходящая на сцену, на спектакль, была идентична в трёх ипостасях: и движение на сцене, и актёрское мастерство, и пение! Чтобы они были сильны в этих трёх ипостасях.