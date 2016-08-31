«Железная леди» Купаловского театра: 100 лет со дня рождения Зинаиды Броварской исполняется 31 августа

Новости Беларуси. Ее называли «железной леди» Купаловского театра. 31 августа отмечают 100 лет со дня рождения знаменитой актрисы Зинаиды Броварской. Народная артистка Беларуси до последних дней выходила на сцену родного театра, говорят, что даже в 85 она ради образа выполняла стойку на голове. За 60 лет на сцене Броварская сыграла более 100 главных ролей. Всесоюзную известность актрисе принесли роли в кинолентах «Часы остановились в полночь» и «Кто смеется последним», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Грибко, ведущий научный сотрудник музея истории театральной и музыкальной культуры:

Это большой вклад для нашей белорусской культуры. Она таким образом продвигала нашу белорусскую культуру, что да вот есть еще в Беларуси такие актеры, народные артисты, которые могут показать свой талант и свое искусство. Она была очень добрым, отзывчивым человеком, она всегда старалась помогать своим коллегам по сцене, с которыми она работала.