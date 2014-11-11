Прямой эфир

Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята» отмечает свое 30-летие

11 ноября 2014 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вашему ансамблю уже 30 лет. Что-то новое произошло у вас или вы все же стараетесь сохранять свои традиции? 

Вячеслав Статкевич, солист ансамбля народной музыки «Свята»:
Мы не только стараемся сохранять свои традиции, но и вводим что-то новое. Поскольку время летит очень быстро и все меняется. Посмотрите сколько много молодёжных коллективов, которые не только слушают рок, джаз, но и любят народное творчество: народную песню, танец, музыку. То что мы сохранили за эти 30 лет - это Полесский фольклор.  Мы приглашаем на концерт «Сваім сябрам», который так и назвали «30 год разам з вамі - са сваімі сябрамі!».

Наталья Нарейко, солистка ансамбля народной музыки «Свята»:
На протяжении какого-то времени присутствуют какие-то изменения. В основном мы опираемся на народные песни, но, естественно, в нашем репертуаре имеются авторские.

 Вы очень много путешествуете. Как вас воспринимают за границей?

Вячеслав Статкевич, солист ансамбля народной музыки «Свята»:
Прекрасно. Замечательно, что в Европе узнают белорусский фольклор по национальному строю.

Чувствуется ли на вашем коллективе то, что белорусы сейчас с наибольшим интересом стали относиться к своей национальной культуре как к красоте?

Вячеслав Статкевич, солист ансамбля народной музыки «Свята»:
Бренд Беларуси - настоящий бренд. Я думаю, что фольклор - это самое главное. Репертуар расширяется и мы не стоим на месте!

Пускай она, может, не такая созвучная, как другие, но она всегда тронет сердце своей мелодичностью, своей духовностью… 

# Культура # Народное творчество # Фотофакт # Дмитрий Кохно # Александра Каштанова # Наталья Нарейко # Вячеслав Статкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Факсимиле Туровского Евангелия, самого древнего книжного памятника Беларуси, представили в Гомеле
10 ноября 2014 14:34

Факсимиле Туровского Евангелия, самого древнего книжного памятника Беларуси, представили в Гомеле

Анжелика Крашевская, директор кинофестиваля «Лістапад» рассказала, почему стоит «ходить на все, что возможно»
10 ноября 2014 08:27

Анжелика Крашевская, директор кинофестиваля «Лістапад» рассказала, почему стоит «ходить на все, что возможно»

«Листопад-2014». Расписание показов 10 ноября
10 ноября 2014 08:17

«Листопад-2014». Расписание показов 10 ноября