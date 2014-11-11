Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята» отмечает свое 30-летие

Вашему ансамблю уже 30 лет. Что-то новое произошло у вас или вы все же стараетесь сохранять свои традиции?

Вячеслав Статкевич, солист ансамбля народной музыки «Свята»:

Мы не только стараемся сохранять свои традиции, но и вводим что-то новое. Поскольку время летит очень быстро и все меняется. Посмотрите сколько много молодёжных коллективов, которые не только слушают рок, джаз, но и любят народное творчество: народную песню, танец, музыку. То что мы сохранили за эти 30 лет - это Полесский фольклор. Мы приглашаем на концерт «Сваім сябрам», который так и назвали «30 год разам з вамі - са сваімі сябрамі!».

Наталья Нарейко, солистка ансамбля народной музыки «Свята»:

На протяжении какого-то времени присутствуют какие-то изменения. В основном мы опираемся на народные песни, но, естественно, в нашем репертуаре имеются авторские.

Вы очень много путешествуете. Как вас воспринимают за границей?

Вячеслав Статкевич, солист ансамбля народной музыки «Свята»:

Прекрасно. Замечательно, что в Европе узнают белорусский фольклор по национальному строю.

Чувствуется ли на вашем коллективе то, что белорусы сейчас с наибольшим интересом стали относиться к своей национальной культуре как к красоте?

Вячеслав Статкевич, солист ансамбля народной музыки «Свята»:

Бренд Беларуси - настоящий бренд. Я думаю, что фольклор - это самое главное. Репертуар расширяется и мы не стоим на месте!