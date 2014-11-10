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Факсимиле Туровского Евангелия, самого древнего книжного памятника Беларуси, представили в Гомеле

10 ноября 2014 14:34
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Новости Беларуси. Факсимиле Туровского Евангелия представили 10 ноября в Гомеле. Это самый древний книжный памятник Беларуси: он был создан почти тысячу лет назад.

Рукопись была найдена в 1865 году в Турове и с тех пор хранится в библиотеке Академии наук Литвы.

Туровское Евангелие состоит из 10 листов пергамента, на которых записаны религиозные тексты и даже притчи XI века.

Во время презентации состоялась церемония дарения уникального издания библиотекам и музеям Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Матульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Эта первая книга, которая была создана и которая бытовала на Беларуси. Мы действительно реализовали не один проект по факсимильному изданию памятнику книжной культуры. И вот, наверное, сейчас подошли к тому этапу, что могли позволить себе реализацию столь ответственного проекта.

Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский:
Восторжествовала историческая справедливость, что сегодня мы имеем на родине, на Туровщине, факсимильное издание – «Туровское Евангелие». Свет этого Евангелия, хотя оно и осталось на нескольких листах, но он даст нам мостик из XXI века в XI век.

# Культура # Религиозные книги # Фотофакт # Роман Матульский

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