Анжелика Крашевская, директор кинофестиваля «Лістапад» рассказала, почему стоит «ходить на все, что возможно»

Новости Беларуси. Такое разное кино. В Минске продолжает свою работу кинофестиваль «Листопад». В расписании международного форума 10 ноября три десятка сеансов.

За главный приз поборются две картины: фильм «Кукурузный остров» грузинского режиссера Георгия Овашвили и картина «Хозяева» Адильхана Ержанова. Последний, к слову, участвовал в программе Каннского кинофестиваля.

Также зрителей ожидают мастер-классы, документальные ленты и ретроспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Крашевская, директор Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Формат не только показов, мастер-классов, а уже формат вообще всех киномероприятий притягивает фестиваль. Ходите на все, что возможно. И мне даже кажется, что не надо бояться и конкурса детского кино, потому что там фильмы для семейного просмотра из разной аудитории возрастной. Поэтому важно не упустить тот шанс, который кинофестиваль дает.