Критик о спектаклях Большого: «Я бы очень выделила «Богему». И, конечно же, «Саломея» – та вершина, которая не каждому даётся»

Мнение эксперт высказала в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:

Среди сегодняшних постановок я бы очень выделила, конечно же, «Богему». Она не просто интересно поставлена. Она ещё и связана с Беларусью, с «золотым веком» начала 20-го столетия, с витебской школой авангардной, с демонстрацией каких-то проекций на Малевича. И, конечно же, «Саломея» – та вершина, которая не каждому даётся. Потому что это сложнейшее произведение. Причём, у нас она поставлена в виде оперы и балета.