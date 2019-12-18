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Критик о спектаклях Большого: «Я бы очень выделила «Богему». И, конечно же, «Саломея» – та вершина, которая не каждому даётся»

18 декабря 2019 09:47
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Мнение эксперт высказала в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».  

Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:
Среди сегодняшних постановок я бы очень выделила, конечно же, «Богему». Она не просто интересно поставлена. Она ещё и связана с Беларусью, с «золотым веком» начала 20-го столетия, с витебской школой авангардной, с демонстрацией каких-то проекций на Малевича. И, конечно же, «Саломея» та вершина, которая не каждому даётся. Потому что это сложнейшее произведение. Причём, у нас она поставлена в виде оперы и балета.

# Театр # Культура # Надежда Бунцевич

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