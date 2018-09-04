Новости Беларуси. Побывать на съемочных площадках Национальной киностудии «Беларусьфильм», встретиться со звездами кино, узнать, как и какие картины снимали в нашей стране, сможет любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусьфильм» запускает новый масштабный проект – кинотуризм. Экскурсии по «боевым» местам наших «киношников» будут проходить не только в столице, но и в разных городах Беларуси.

«Беларусьфильм» подписал договор с китайской компанией о продаже нескольких национальных кинокартин