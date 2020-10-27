Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?

Новости Беларуси. В ближайшие два дня Могилев станет столицей мультиков. В городе стартовал единственный в Беларуси Международный фестиваль анимационных фильмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году в «Анимаевке» принимают участие мультипликаторы из 45 стран. На суд жюри они представят почти три сотни картин. Надеются получить очередной «Хрустальный карандаш» и ребята из могилевской мультстудии. В фильмографии коллектива «Карандаш» уже больше полусотни мультиков, семь последних работ участвуют в конкурсе «Анимаевка».

Мария Телешева:

Мне просто нравится делать мультики. Я вот хотела делать мультики, у мамы попросила. Потом мама сказала, что есть такая студия, где можно делать мультики, и привела меня сюда. И мне тут понравилось.

Дарья Телешева:

Я работаю над мультиком про принцессу, которая постоянно ходит в варежках, но снимать – она их не снимает. Она не снимает их потому, что все, чего она касается без варежек, становится пеплом.

Марина Жукова:

Сначала это было хобби, потом мне захотелось стать аниматором, чтобы зарабатывать на своих мультфильмах или же анимациях.

«Анимаевка» – это не только конкурс, но и возможность услышать советы и рекомендации от известных режиссеров и сценаристов. В 2020 году из-за пандемии мастер-классы проводят в формате онлайн.

27 октября секретами создания интересного сюжета делился Сергей Струсовский – режиссер, сценарист и продюсер. Тема – «Семейные традиции через века». Вместе с московским режиссером могилевские школьники и студенты искали интересный сюжет из реальной жизни.

Анастасия Клочкова, руководитель детской анимационной студии «Карандаш»:

Прийти подвигать пластилиновыми фигурками – этого мало. Надо, чтобы голова задумалась, сердце как-то затрепетало внутри.