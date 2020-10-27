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Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?

27 октября 2020 17:14
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Новости Беларуси. В ближайшие два дня Могилев станет столицей мультиков. В городе стартовал единственный в Беларуси Международный фестиваль анимационных фильмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?-1

В 2020 году в «Анимаевке» принимают участие мультипликаторы из 45 стран. На суд жюри они представят почти три сотни картин. Надеются получить очередной «Хрустальный карандаш» и ребята из могилевской мультстудии. В фильмографии коллектива «Карандаш» уже больше полусотни мультиков, семь последних работ участвуют в конкурсе «Анимаевка».

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?-4

Мария Телешева:
Мне просто нравится делать мультики. Я вот хотела делать мультики, у мамы попросила. Потом мама сказала, что есть такая студия, где можно делать мультики, и привела меня сюда. И мне тут понравилось.

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?-7

Дарья Телешева:
Я работаю над мультиком про принцессу, которая постоянно ходит в варежках, но снимать  она их не снимает. Она не снимает их потому, что все, чего она касается без варежек, становится пеплом.

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?-10

Марина Жукова:
Сначала это было хобби, потом мне захотелось стать аниматором, чтобы зарабатывать на своих мультфильмах или же анимациях.

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?-13

«Анимаевка» – это не только конкурс, но и возможность услышать советы и рекомендации от известных режиссеров и сценаристов. В 2020 году из-за пандемии мастер-классы проводят в формате онлайн.

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?-16

27 октября секретами создания интересного сюжета делился Сергей Струсовский – режиссер, сценарист и продюсер. Тема – «Семейные традиции через века». Вместе с московским режиссером могилевские школьники и студенты искали интересный сюжет из реальной жизни.

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?-19

Анастасия Клочкова, руководитель детской анимационной студии «Карандаш»:
Прийти подвигать пластилиновыми фигурками – этого мало. Надо, чтобы голова задумалась, сердце как-то затрепетало внутри.

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?-22

Кто станет обладателем главного фестивального приза, станет известно уже 28 октября. Среди участников также определят победителей в различных номинациях: лучший фильм, лучшее детское кино, сценарий и режиссура. С новинками сезона и картинами золотого фонда «Анимаевки» можно познакомиться вплоть до Дня белорусского кино – 17 декабря.

# Анимация # Культура # Сергей Струсовский # Мария Телешева # Дарья Телешева # Марина Жукова # Анастасия Клочкова # Фотофакт

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