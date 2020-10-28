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Началась продажа билетов на фильмы «Лiстапада». В каких кинотеатрах будут показы?

28 октября 2020 13:10
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Новости Беларуси. 28 октября в Минске стартовали продажи билетов на фильмы «Лiстапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Международный кинофестиваль пройдет с 6 по 13 ноября. 

Началась продажа билетов на фильмы «Лiстапада». В каких кинотеатрах будут показы?-1

Открытие и закрытие форума уже по традиции состоятся в кинотеатре «Москва», а вот «Центральный» станет площадкой для демонстрации 9 фильмов основного конкурса игрового кино. Лучшие отечественные ленты выберут в кинотеатре «Беларусь». Детские фильмы по традиции можно увидеть в «Пионере».  

Началась продажа билетов на фильмы «Лiстапада». В каких кинотеатрах будут показы?-4

Стоимость билетов – от 5 до 15 рублей.  

# Кино # Культура # Фотофакт

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