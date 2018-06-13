Прямой эфир

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня

13 июня 2018 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Духовой батл и юный тромбонист: «Джазовые вечера» у Ратуши стартуют 23 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня-1

Для минчан выступят не только белорусские музыканты, но и исполнители из Израиля, Франции, Бразилии и не только. Они исполнят не только джазовые стандарты, но и авторскую музыку.

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня-4

Откроет вечера юный тромбонист Илья Киселев. Начинающему джазмену всего 12 лет. Музыкой мальчик занимается уже четыре года и за это время покорил множество престижных конкурсов.

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня-7

Илья Киселев, музыкант:
Мне сказали первый раз буквально 3 дня назад. И я очень сильно удивился и обрадовался, потому что я ни разу не открывал.

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня-10



Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Идея появилась 6 лет назад. Джазовая музыка интересна, ее слушают. А это еще одна возможность прийти и послушать хорошую музыку в качественном исполнении.

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня-12

Каждый вечер фестиваля станет тематическим. Впервые прозвучит латиноамериканский джаз, гостям расскажут об истории и традициях музыкального искусства.

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня-15

Один из вечеров посвятят прекрасной половине человечества. А в программе «В джазе только девушки» прозвучат любимые хиты из одноименного фильма в исполнении девушек-музыкантов.

# Джаз в Беларуси # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»
13 июня 2018 17:24

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города
13 июня 2018 13:41

Конфетные коробки с пейзажами и тетрадки с наклеенными звёздочками: какие экспонаты приносят минчане в музей истории города

«Зритель будет сидеть вокруг сценической зоны»: уникальная постановка «Сна в летнюю ночь» в театре имени Я. Купалы
13 июня 2018 08:51

«Зритель будет сидеть вокруг сценической зоны»: уникальная постановка «Сна в летнюю ночь» в театре имени Я. Купалы