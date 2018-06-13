Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня

Новости Беларуси. Духовой батл и юный тромбонист: «Джазовые вечера» у Ратуши стартуют 23 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Для минчан выступят не только белорусские музыканты, но и исполнители из Израиля, Франции, Бразилии и не только. Они исполнят не только джазовые стандарты, но и авторскую музыку.

Откроет вечера юный тромбонист Илья Киселев. Начинающему джазмену всего 12 лет. Музыкой мальчик занимается уже четыре года и за это время покорил множество престижных конкурсов.

Илья Киселев, музыкант:

Мне сказали первый раз буквально 3 дня назад. И я очень сильно удивился и обрадовался, потому что я ни разу не открывал.





Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Идея появилась 6 лет назад. Джазовая музыка интересна, ее слушают. А это еще одна возможность прийти и послушать хорошую музыку в качественном исполнении.

Каждый вечер фестиваля станет тематическим. Впервые прозвучит латиноамериканский джаз, гостям расскажут об истории и традициях музыкального искусства.