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Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

13 июня 2018 17:24
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Новости Беларуси. В экспозиции представлены работы участников творческой мастерской «Мой привычный новый дом», созданной для пожилых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»-1

Самой старшей участнице выставки Леониле Ушаковой 85 лет. В выборе тем участников не ограничивали.

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»-4

Выставочный зал украшают натюрморты, пейзажи и портреты. Увидеть мир глазами поколения, на долю которого выпали большие испытания можно до 15 июня.

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»-7

Галина Рейлян, участник творческой мастерской «Мой привычный новый дом»:
Очень хорошо общаемся, хорошая у нас атмосфера: дружелюбная и творческая.

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»-10

# Выставки в Минске # Культура # Галина Рейлян # Фотофакт

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