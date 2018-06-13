Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

Новости Беларуси. В экспозиции представлены работы участников творческой мастерской «Мой привычный новый дом», созданной для пожилых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В экспозиции представлены работы участников творческой мастерской «Мой привычный новый дом», созданной для пожилых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Самой старшей участнице выставки Леониле Ушаковой 85 лет. В выборе тем участников не ограничивали.
Выставочный зал украшают натюрморты, пейзажи и портреты. Увидеть мир глазами поколения, на долю которого выпали большие испытания можно до 15 июня.
Галина Рейлян, участник творческой мастерской «Мой привычный новый дом»:
Очень хорошо общаемся, хорошая у нас атмосфера: дружелюбная и творческая.