Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

Новости Беларуси. В экспозиции представлены работы участников творческой мастерской «Мой привычный новый дом», созданной для пожилых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самой старшей участнице выставки Леониле Ушаковой 85 лет. В выборе тем участников не ограничивали.

Выставочный зал украшают натюрморты, пейзажи и портреты. Увидеть мир глазами поколения, на долю которого выпали большие испытания можно до 15 июня.