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Традиции малой родины. «Свадебный каравай» в Волковыске

14 июня 2018 07:49
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Свадебный каравай – символ семейного счастья и долголетия, а на Волковысчине – уникальная традиция и оберег. На Волковысчине каравай издавна называют Божьим даром неспроста! В тесто добавляют святую воду!

Традиции малой родины. «Свадебный каравай» в Волковыске-1

Евгения Михайловна из деревни Улезлы – одна из немногих, кто сохраняет традицию. И в свои 81 колет дрова для печи. С самого детства она помогала маме готовить тесто. Тогда же  ощутила, что главное в этом деле – душевный настрой и благодатная молитва.

Евгения Прохор:
Соль у меня тоже освященная, читаю молитву «Отче наш», а потом в печь сажаю, каравай перекрещу, только надо, чтобы были двери закрыты.

Традиции малой родины. «Свадебный каравай» в Волковыске-4

Круглая форма каравая олицетворяет дающее жизнь солнце! Шишки, ветки, пышные цветы  передают всю красоту родного края! Если женился на деревне парень – обрамляли каравай зубчиками, если девушка выходила замуж – плели из теста пышные косы. Символичные голуби обозначали жениха и невесту, а остальные птички – будущих детей!

Как готовит каравай Евгения Прохор? Какие существуют обычаи и приметы на свадьбе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Год малой родины # Культура # Евгения Прохор # Надежда Талашко # Фотофакт # Белорусские традиции

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