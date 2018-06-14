Традиции малой родины. «Свадебный каравай» в Волковыске

Свадебный каравай – символ семейного счастья и долголетия, а на Волковысчине – уникальная традиция и оберег. На Волковысчине каравай издавна называют Божьим даром неспроста! В тесто добавляют святую воду!

Евгения Михайловна из деревни Улезлы – одна из немногих, кто сохраняет традицию. И в свои 81 колет дрова для печи. С самого детства она помогала маме готовить тесто. Тогда же ощутила, что главное в этом деле – душевный настрой и благодатная молитва.

Евгения Прохор:

Соль у меня тоже освященная, читаю молитву «Отче наш», а потом в печь сажаю, каравай перекрещу, только надо, чтобы были двери закрыты.