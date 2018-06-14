Традиции малой родины. «Свадебный каравай» в Волковыске

Свадебный каравай – символ семейного счастья и долголетия, а на Волковысчине – уникальная традиция и оберег. На Волковысчине каравай издавна называют Божьим даром неспроста! В тесто добавляют святую воду!
Свадебный каравай – символ семейного счастья и долголетия, а на Волковысчине – уникальная традиция и оберег. На Волковысчине каравай издавна называют Божьим даром неспроста! В тесто добавляют святую воду!
Евгения Михайловна из деревни Улезлы – одна из немногих, кто сохраняет традицию. И в свои 81 колет дрова для печи. С самого детства она помогала маме готовить тесто. Тогда же ощутила, что главное в этом деле – душевный настрой и благодатная молитва.
Евгения Прохор:
Соль у меня тоже освященная, читаю молитву «Отче наш», а потом в печь сажаю, каравай перекрещу, только надо, чтобы были двери закрыты.
Круглая форма каравая олицетворяет дающее жизнь солнце! Шишки, ветки, пышные цветы передают всю красоту родного края! Если женился на деревне парень – обрамляли каравай зубчиками, если девушка выходила замуж – плели из теста пышные косы. Символичные голуби обозначали жениха и невесту, а остальные птички – будущих детей!
Как готовит каравай Евгения Прохор? Какие существуют обычаи и приметы на свадьбе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.