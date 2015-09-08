День белорусской письменности прошёл в Щучине Гродненской области. Репортаж с места события

Уже по традиции праздник родного слова отмечается впервой воскресенье, сентябре. В этом году культурную эстафету приняла Гродненщина.

Двадцать второй литературной столицей Беларуси стал Щучин. Он собрал сотни писателей, поэтов и тысячи гостей. А подготовка к празднику началась еще за несколько месяцев. Изменились улицы, открылась библиотека и еще много чего.

Приятный момент коснулся и жемчужины щучинской архитектуры - дворец князей Друцких -Любецких. Уже в восстановленном виде он встречал гостей.

Прелесть не только убранства города, но и мастерство белорусских писателей отметили зарубежные гости.

Впервые на празднике состоялось награждение лучших мастеров живого белорусского слова в рамках Национальной литературной премии.Шестеро победителей сражались в различных номинациях.

Влекли участников праздника и открытые двери в город мастеров. А на центральной площади разместились многочисленные книжные павильоны, которые знакомили всех желающих с издательскими традициями нашей синеокой.

В праздничном Щучине занятий было на любой вкус: кто интересовался творчеством, а кто и вовсе пустился в пляс.

Следующей культурной столицей в 2016 году станет город Рогачев.