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«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире

18 июля 2020 14:20
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О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

Дмитрий Боярович, СТВ:
Сейчас мы стоим около вашей работы. «Лічбавы свет» яна называецца па-беларуску. Что она означает?

«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире-1

Евгений Сосюра, художник:
Собирательный образ современного жителя города.  В данном случае, белоруса. Девушка.

Дмитрий Боярович:
Это реальная девушка?

Евгений Сосюра:
Да. Я искал модель в Инстаграме. Среди знакомых фотографов нашёл подходящую девушку. Она символизирует современного человека.

В руке она держит веретено, которое тянется с неба, собирает созвездия. Таким образом я хотел выразить некоторую мысль о связи прошлого-будущего. О связи всех людей. Показать некую нить между прошлым и будущим.

«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире-4

Дмитрий Боярович:
Как это технически наносилось?

Евгений Сосюра:
Времени заняло 2,5 недели. Наносилось при помощи подъёмника, валика, спрея.

Дмитрий Боярович:
Этот мурал стал лучшим в мире в 2019 году. Присвоили такое звание. Что вы почувствовали, когда узнали эту новость?

«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире-7

Евгений Сосюра:
Что я почувствовал? Приятно.

Дмитрий Боярович:
И всё?

Евгений Сосюра:
Да! 

# Художник # Культура # Евгений Сосюра # Дмитрий Боярович

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