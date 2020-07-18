«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире

О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Сейчас мы стоим около вашей работы. «Лічбавы свет» яна называецца па-беларуску. Что она означает?
О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Сейчас мы стоим около вашей работы. «Лічбавы свет» яна называецца па-беларуску. Что она означает?
Евгений Сосюра, художник:
Собирательный образ современного жителя города. В данном случае, белоруса. Девушка.
Дмитрий Боярович:
Это реальная девушка?
Евгений Сосюра:
Да. Я искал модель в Инстаграме. Среди знакомых фотографов нашёл подходящую девушку. Она символизирует современного человека.
В руке она держит веретено, которое тянется с неба, собирает созвездия. Таким образом я хотел выразить некоторую мысль о связи прошлого-будущего. О связи всех людей. Показать некую нить между прошлым и будущим.
Дмитрий Боярович:
Как это технически наносилось?
Евгений Сосюра:
Времени заняло 2,5 недели. Наносилось при помощи подъёмника, валика, спрея.
Дмитрий Боярович:
Этот мурал стал лучшим в мире в 2019 году. Присвоили такое звание. Что вы почувствовали, когда узнали эту новость?
Евгений Сосюра:
Что я почувствовал? Приятно.
Дмитрий Боярович:
И всё?
Евгений Сосюра:
Да!