«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире

О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры». Дмитрий Боярович, СТВ:

Сейчас мы стоим около вашей работы. «Лічбавы свет» яна называецца па-беларуску. Что она означает?

Евгений Сосюра, художник:

Собирательный образ современного жителя города. В данном случае, белоруса. Девушка. Дмитрий Боярович:

Это реальная девушка? Евгений Сосюра:

Да. Я искал модель в Инстаграме. Среди знакомых фотографов нашёл подходящую девушку. Она символизирует современного человека. В руке она держит веретено, которое тянется с неба, собирает созвездия. Таким образом я хотел выразить некоторую мысль о связи прошлого-будущего. О связи всех людей. Показать некую нить между прошлым и будущим.

Дмитрий Боярович:

Как это технически наносилось? Евгений Сосюра:

Времени заняло 2,5 недели. Наносилось при помощи подъёмника, валика, спрея. Дмитрий Боярович:

Этот мурал стал лучшим в мире в 2019 году. Присвоили такое звание. Что вы почувствовали, когда узнали эту новость?