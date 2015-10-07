Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: Даже вдали от Родины, человек должен оставаться патриотом!

У Вас гастрольный тур «Приезжайте к нам в Беларусь» за пределами Беларуси. Можно ли считать его завершённым, или он всё ещё продолжается? Вы не замечали, что Вы приезжаете в какую-то страну, едите дальше, и к Вам присоединились?

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, почетный гражданин города Минска:

Бывает такое. Иногда даже приходится их возвращать обратно, к себе на родину! (смеется). С огромным интересом люди относятся к нашей стране!

Вы всегда были визитной карточкой нашей страны. Скажите, изменилось ли восприятие публики зарубежной? Как они тогда воспринимали песни и как сейчас?

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, почетный гражданин города Минска:

Песни, в принципе, всегда воспринимались хорошо, во все времена. Потому что у нас есть такие хиты, с которыми поколение выросло. Каждый раз кто-то предлагает нам песни свои. Очень много сейчас тем на тему любви и той памяти о Беларуси. У каждого в сердце, оказывается, сохранился тот диалог земли, где он родился, куда его тянет.

Думаю, каждый человек, который когда-либо по каким-то причинам покинул свою родину, с каждым днём в отдалении от родины становится патриотом….

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, почетный гражданин города Минска:

Патриотом! Это однозначно так!

Задачей нашего творчества и является то, чтобы пробудить эти струны, чтобы человек помнил об этом. Но ничего в этом страшного нет! У людей бывают разные ситуации, когда они уезжают, когда они там устраиваются. Но важно, чтобы они оставались белорусами, оставались людьми, которые уважают свою страну.