Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель национального академического концертного оркестра Республики Беларусь на СТВ

С начала сентября в Беларуси прошло большое количество музыкальных фестивалей. Лучшие из них прошли с участием замечательного коллектива - заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга. Чем сейчас живёт оркестр и какие планы впереди? На эти вопросы ответит гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель национального академического концертного оркестра Республики Беларусь.