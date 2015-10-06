Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Культура
  • Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель национального академического концертного оркестра Республики Беларусь на СТВ

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель национального академического концертного оркестра Республики Беларусь на СТВ

06 октября 2015 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С начала сентября в Беларуси прошло большое количество музыкальных фестивалей. Лучшие из них прошли с участием замечательного коллектива - заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга. Чем сейчас живёт оркестр и какие планы впереди? На эти вопросы ответит гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель национального академического концертного оркестра Республики Беларусь.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Михаил Финберг

Другие новости рубрики

Все новости
«Урбан мифы» – очередной стрит-арт проект в Минске – в центре уличной культуры европейского масштаба
03 октября 2015 11:22

«Урбан мифы» – очередной стрит-арт проект в Минске – в центре уличной культуры европейского масштаба

Музей Минского метрополитена: вход по жетону, ретро-фотографии и настоящая кабина машиниста
03 октября 2015 11:06

Музей Минского метрополитена: вход по жетону, ретро-фотографии и настоящая кабина машиниста

Заслуженный деятель искусств Беларуси Анатолий Алай: Я мечтаю снять фильм о своей Родине! Я делаю это достойно!
02 октября 2015 10:04

Заслуженный деятель искусств Беларуси Анатолий Алай: Я мечтаю снять фильм о своей Родине! Я делаю это достойно!