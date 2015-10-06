Как изменился Национальный академический Большой театр оперы и балета?

Беларусь – страна с высокоразвитой культурой. И театральная жизнь занимает в ней значимое место. В 2014 году театры в нашей стране посетили почти 2 миллиона зрителей. Десятки громких премьер, сотни ярких постановок на любой, даже самый изысканный вкус… Зрителю есть куда пойти, и есть чем восхититься…

Национальный академический Большой театр оперы и балета - это национальное достояние и визитная карточка нашей страны, жемчужина культурной жизни столицы. За более чем 80-летнюю историю, в его стенах были поставлены сотни выдающихся и ярких произведений... Самое время узнать, как изменился театр за это продолжительное время.

Сегодня Оперный как никогда прекрасен…Большое, величественное здание украшают фигура бога Аполлона и скульптуры муз – танца, театра, музыки, поэзии. Глядя на него даже представить сложно, что под ним расположились новые механизмы сцены. Это ни много ни мало – высота 6-этажного дома! А сверху донизу в пространство сцены могло бы поместиться 18-этажное сооружение! Но так было не всегда. До масштабной реконструкции, которая завершилась 6 лет назад, Театр оперы и балета выглядел совсем иначе. В нем не было и сотой части того, что есть сегодня. В 2009 году храм искусства обнулил отсчет времени, но при этом не расстался со своей историей. Так начался новый, важный виток в развитии одного из главных театров Беларуси.

Сегодня сложно переоценить возможности «сердца» Оперного – его сцены, которая после реконструкции стала одной из новейших и современных в Европе. Она словно сделала реверанс в сторону зрителей, чтобы публике было удобнее следить за происходящим. А стало это возможным благодаря 4-процентному наклону пола. Теперь все, что происходит на ее подмостках, отлично видно даже из последнего ряда партера. Кстати, количество мест в зрительном зале после реконструкции увеличилось. Их стало больше тысячи.

Новый репетиционный зал словно вторит главной сцене. По своим размерам, строению он практически полностью ее повторяет. Артистам стало комфортнее репетировать и разучивать партии.

В таких комфортных условиях сотрудникам Оперного, артистам работать в одно удовольствие. Главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Михаил Панджавидзе, несколько лет назад переехал сюда работать из Москвы. Он по достоинству оценил театр, и о своем выборе ни разу не пожалел.

Роскошный интерьер, шикарное убранство, удобные кресла… Здесь изменился и обрел иной облик каждый квадратный метр площади … В стенах этого храма искусства все словно создано для того, чтобы публика могла в полной мере могли насладиться времяпрепровождением в театре. Среди спектаклей, поставленных в новую эпоху, десятки выдающихся произведений: оперы «Трубадур», «Набукко», «Аида», «Риголетто»; балеты «Золушка», «Тристан и Изольда», «Шехерезада», «Витовт»… Всех не перечесть… Но каждая из постановок становится настоящим грандиозным событием для самих артистов и благодарных зрителей, которые из года в год с огромным удовольствием приходят в Оперный, чтобы прикоснуться к искусству и насладиться поистине прекрасным действом…