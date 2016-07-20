Прямой эфир

Алексей Гросс, обладатель Гран-при конкурса молодых исполнителей «Витебск-2016»: Мы старались по максимуму, и у нас получилось!

20 июля 2016 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представитель Беларуси Алексей Гросс получил Гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016», прошедшего в рамках XXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Первый конкурсный день, ты исполняешь песню Петра Елфимова, и получаешь максимум баллов от всех восьми членов жюри. Ты сам рассчитывал на такой результат? Вы делали ставку?

Алексей Гросс, певец:
Честно говоря, мы делали ставку на эту песню. Мы не рассчитывали на такую оценку, но мы старались по максимуму. И у нас это получилось!

Но во второй конкурсный день ты получил 77 баллов.

Алексей Гросс, певец:
Я старался не обращать внимание на оценки, а показать весь максимум который накапливался на протяжении шести месяцев работы с моей командой. Я хотел показать всю работу нашей команды. И слава Богу, у меня это получилось!

Что для тебя лично победа на «Славянском базаре»?

Алексей Гросс, певец:
Это определённая ступенька в моей жизни. Я давно мечтал об этом. Пытался попасть на «Славянский базар».

# Культура # Фотофакт # Славянский базар в Витебске # Белорусские исполнители # Алексей Гросс # 2016 - Год культуры в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Будем танцевать под солнцем!» Alen Hit и Napoli хотят снять «народный» клип на летний хит «Под солнцем»
20 июля 2016 07:39

«Будем танцевать под солнцем!» Alen Hit и Napoli хотят снять «народный» клип на летний хит «Под солнцем»

Уникальная статуя кондуктора появилась в Витебске
20 июля 2016 07:31

Уникальная статуя кондуктора появилась в Витебске

Концерт Мулявина и свадьба Буйнова: что изменилось за 25 лет на «Славянском базаре» и в жизни артистов
19 июля 2016 17:18

Концерт Мулявина и свадьба Буйнова: что изменилось за 25 лет на «Славянском базаре» и в жизни артистов