Алексей Гросс, обладатель Гран-при конкурса молодых исполнителей «Витебск-2016»: Мы старались по максимуму, и у нас получилось!

Представитель Беларуси Алексей Гросс получил Гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016», прошедшего в рамках XXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Первый конкурсный день, ты исполняешь песню Петра Елфимова, и получаешь максимум баллов от всех восьми членов жюри. Ты сам рассчитывал на такой результат? Вы делали ставку?

Алексей Гросс, певец:

Честно говоря, мы делали ставку на эту песню. Мы не рассчитывали на такую оценку, но мы старались по максимуму. И у нас это получилось!

Но во второй конкурсный день ты получил 77 баллов.

Алексей Гросс, певец:

Я старался не обращать внимание на оценки, а показать весь максимум который накапливался на протяжении шести месяцев работы с моей командой. Я хотел показать всю работу нашей команды. И слава Богу, у меня это получилось!

Что для тебя лично победа на «Славянском базаре»?

Алексей Гросс, певец:

Это определённая ступенька в моей жизни. Я давно мечтал об этом. Пытался попасть на «Славянский базар».