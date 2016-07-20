«Будем танцевать под солнцем!» Alen Hit и Napoli хотят снять «народный» клип на летний хит «Под солнцем»

У вас выходит совместная песня. Расскажите о ней.

Napoli (Ольга Шиманская), певица:

Наша песня «Под солнцем» вышла в самый первый день лета. Написал её Alen Hit.

Alen Hit, певец, композитор:

Это удивительная история, потому что песню я написал год назад. Для группы. Когда ещё проект Napoli был группой. Группа распалась, осталась одна Ольга. Песня лежала. Я никому её не отдавал. И на одном из мероприятии Ольга сказала: «Почему бы нам не спеть её дуэтом?» И буквально через неделю мы записали студийную версию, песня была готова 1 июня.

Но вы на этом не остановились…

Napoli (Ольга Шиманская), певица:

Мы решили снять на эту песню видеоклип. Однако мы решили сделать это как-то креативно и задействовать как можно больше людей: хотелось бы чтобы они тоже приняли участие в нашем видеоролике и каждый из желающих может снять видео, селфи-видео под нашу песню, где он имитирует исполнение нашей песни. Из самых оригинальных и креативных роликов будет смонтирован видеоклип, который впоследствии будет ротироваться на телеканалах и в Сети.

Подробнее – в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.