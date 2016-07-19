Концерт Мулявина и свадьба Буйнова: что изменилось за 25 лет на «Славянском базаре» и в жизни артистов

Новости Беларуси Прощание со «Славянкой». В Витебске завершился 25-й, юбилейный фестиваль искусств.

Разрешилась и главная интрига – наш Алексей Гросс получил заветную лиру и Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни.

Однако праздник в городе продолжается. В эти минуты на сцене Летнего амфитеатра – Александр Розенбаум, после его выступления состоится гала-концерт звезд шансона.

А 20 июля жителей и гостей северной столицы ждет встреча с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы».

Все звезды сошлись над белорусским исполнителем. И он стал не просто первым. Лучшим. Интригу держали до последнего. А ведь Гран-при мог не получить из-за небольшого отрыва в баллах от ближайшего соперника. Но в юбилейный фестиваль что только не случается.

Алексей Гросс, обладатель Гран-при XXV международного конкурса

исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:

Со мной работали очень профессиональные люди. Я считаю, что это лучшие люди нашей страны. Мне кажется, это удалось, чему свидетельство – вот эта статуэтка. Наша общая победа.

Безусловно, я дико рад, я счастлив.

За кулисами обладателя Гран-при, кстати, встречали не только журналисты. Здесь же уже известные артисты вспоминали, какими юными и безбашенными они были в свои 25, ровесниками фестиваля.

Глеб Матвейчук, певец (Россия):

Я заканчивал консерваторию в 25 лет, помню. Ужасное время. Но для меня, по сути дела, начало. Как и для фестиваля тоже.

Александр Буйнов, народный артист России:

Я уже был женатым человеком. У меня появилась дочь. Теперь у меня внуки.25 лет для «Славянского базара» – это еще молодой возраст, но в тоже время и солидный – четвертак.

Мэтры сцены признавались: первые концерты «Славянского базара», 25 лет назад, пусть были и скромнее, но не менее дороги сердцу.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:

Я еще с Володей Мулявиным, когда он начинал это движение. У меня сохранились первые два концерта, два «Славянских базара».

Володя, Бабкина, все еще такие юные, такие радостные, такие живые.

А сейчас такие монстры, сейчас это уже классика.

Артистов, кстати, в дни «Славянского базара» можно было встретить не только в Летнем амфитеатре, но и в Городе мастеров. Ну а сегодня – последний шанс прикупить подарки друзьям и близким.

Руслан Алехно, певец:

Пожалуйста, привези, Руслан, домовых. Я говорю: каких домовых? Белорусских. Я говорю: у нас в Беларуси есть домовые?

Есть домовые, привези.

Юбилейный «Славянский базар», как это не печально, уже ушел в историю. В личную историю каждого артиста. Леонтьев снова давал сольник, как и 25 лет назад, Пугачева и Галкин вернулись на место своего знакомства, а для белоруса Гросса сцена Летнего амфитеатра стала стартовой площадкой в карьере. Вспомнить, пожалуй, будет что.