Концерт Мулявина и свадьба Буйнова: что изменилось за 25 лет на «Славянском базаре» и в жизни артистов

Новости Беларуси Прощание со «Славянкой». В Витебске завершился 25-й, юбилейный фестиваль искусств.
Разрешилась и главная интрига – наш Алексей Гросс получил заветную лиру и Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни.
Однако праздник в городе продолжается. В эти минуты на сцене Летнего амфитеатра – Александр Розенбаум, после его выступления состоится гала-концерт звезд шансона.
А 20 июля жителей и гостей северной столицы ждет встреча с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы».
Все звезды сошлись над белорусским исполнителем. И он стал не просто первым. Лучшим. Интригу держали до последнего. А ведь Гран-при мог не получить из-за небольшого отрыва в баллах от ближайшего соперника. Но в юбилейный фестиваль что только не случается.
Алексей Гросс, обладатель Гран-при XXV международного конкурса
исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:
Со мной работали очень профессиональные люди. Я считаю, что это лучшие люди нашей страны. Мне кажется, это удалось, чему свидетельство – вот эта статуэтка. Наша общая победа.
Безусловно, я дико рад, я счастлив.
За кулисами обладателя Гран-при, кстати, встречали не только журналисты. Здесь же уже известные артисты вспоминали, какими юными и безбашенными они были в свои 25, ровесниками фестиваля.
Глеб Матвейчук, певец (Россия):
Я заканчивал консерваторию в 25 лет, помню. Ужасное время. Но для меня, по сути дела, начало. Как и для фестиваля тоже.
Александр Буйнов, народный артист России:
Я уже был женатым человеком. У меня появилась дочь. Теперь у меня внуки.25 лет для «Славянского базара» – это еще молодой возраст, но в тоже время и солидный – четвертак.
Мэтры сцены признавались: первые концерты «Славянского базара», 25 лет назад, пусть были и скромнее, но не менее дороги сердцу.
Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:
Я еще с Володей Мулявиным, когда он начинал это движение. У меня сохранились первые два концерта, два «Славянских базара».
Володя, Бабкина, все еще такие юные, такие радостные, такие живые.
А сейчас такие монстры, сейчас это уже классика.
Артистов, кстати, в дни «Славянского базара» можно было встретить не только в Летнем амфитеатре, но и в Городе мастеров. Ну а сегодня – последний шанс прикупить подарки друзьям и близким.
Руслан Алехно, певец:
Пожалуйста, привези, Руслан, домовых. Я говорю: каких домовых? Белорусских. Я говорю: у нас в Беларуси есть домовые?
Есть домовые, привези.
Юбилейный «Славянский базар», как это не печально, уже ушел в историю. В личную историю каждого артиста. Леонтьев снова давал сольник, как и 25 лет назад, Пугачева и Галкин вернулись на место своего знакомства, а для белоруса Гросса сцена Летнего амфитеатра стала стартовой площадкой в карьере. Вспомнить, пожалуй, будет что.