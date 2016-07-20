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Уникальная статуя кондуктора появилась в Витебске

20 июля 2016 07:31
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Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске завершился, а подарки остались. После фестиваля северную столицу будет украшать памятник… кондуктору. Казалось бы, ничего необычного, однако скульптура поистине уникальна.

Объясняется это просто. Именно в Витебске 118 лет назад появился первый трамвай на территории Беларуси. И именно тогда появились первые кондукторы. Памятник реальному персонажу изготовил витебский скульптор. Он изучил десятки исторических документов и углубился в детали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Казак, скульптор:
Здесь важно было сделать и портрет. У меня были фотографии старых этих. Это элементы, которые мы видим: и билеты, вот как крепятся эти билеты. Мне понравилась на старой фотографии цепочка от часов. То есть, даже вот такие вот маленькие элементы были вот здесь вот мною сделаны.  

# Культура # Фотофакт # Арт-проекты # Иван Казак

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