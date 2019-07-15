Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

Новости Беларуси. Грандиозный концерт и целая россыпь звездных имен. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи творческого форума множество открытий. Разрешилась и главная интрига международного форума: стали известны результаты взрослого конкурса исполнителей эстрадной песни. Итак, гран-при уезжает в Казахстан. Сегодня вечером на гала-концерте закрытия в Летнем амфитеатре победитель выйдет на сцену. В ожидании финального шоу и наш корреспондент Анастасия Аласания.

Молдавский музыкант Константин Москович каждый раз уезжает из Витебска с яркими эмоциями и чемоданом подарков наперевес.

Константин Москович, артист (Молдова):

Вы у меня спросили, зачем я с сумочкой. У меня целый список от супруги. Это обязательно белорусская косметика. На протяжении 21 года, сколько я сюда приезжаю, я привожу ей белорусскую косметику. Ей очень нравится, ей очень подходит, и она очень качественная и очень хорошая.

Запакуют в чемоданы заветные «лиры» лауреаты конкурса исполнителей эстрадной песни. Третье место разделили Россия и Украина, серебро – у Беларуси и Израиля, первая премия – у Грузии. Гран-при же уедет в Казахстан.