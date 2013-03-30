Александру Лукашенко понравилась «Павлинка» в обновленном Купаловском театре

Новости Беларуси. Несколько часов назад после реконструкции открылся Купаловский театр. Историческое здание за три года воссоздали практически в первоначальном облике.

Реконструкция в театре велась с 2010 года. За это время практически полностью отреставрирована историческая часть здания. Строители использовали проекты старого театра. От себя добавили только офисную площадь.

В результате общая площадь «Купаловского» увеличились вдвое — до 10 тысяч квадратных метров. А количество мест в зрительном зале уменьшилось с 500 до 360: таковы нормы пожарной безопасности. Сами кресла сделали большими и удобными. Полностью обновили звуковое и световое оборудование. Для того чтобы артистам на сцене было не так жарко, установлены светодиодные прожекторы.

Николай Пинигин, художетсвенный руководитель Купаловского театра:

У тэатры абсталяванне тэхнічнае. Гэта 21 стагоддзе. Тут вельмі сур’ёзныя сістэмы ўсталяваны. Мы можам зараз прымаць гасцей са ўсяго света і выканаць любы райдар. Кіраванне камп’ютарнае, клімат сістэмы клімат-кантроля тут зроблены. Гук цудоўны, трансформер сцэны. У нас ёсць такія пляцоўкі, якія кіруюцца радыё, якія беза ўсякіх дротаў могуць по сцэне рухацца, камп’ютарам упраўляецца. Вы ведаеце, так, напрыклад, на міравых аўташоў прэзентуюць аўтамабілі, калі ў такім дыме яны рухаюцца невядома як.

Зинаида Зубкова, лауреат государственной премии, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я работаю в театре с 1960 года, считайте, 53 года почти. Очень много было дважды перемен, и мы очень боялись, что с такой огромной реконструкцией, что что-то нарушится. Но, слава богу, все осталось. Звук есть, сцена у нас теперь большая, хотя зеркало сцены вроде осталось такое же, только очень жаль, что стало меньше мест посадочных.

Обновленные интерьеры осмотрел Президент Александр Лукашенко. А первый спектакль на новой-старой сцене в этот вечер, конечно, знаменитая «Павлинка».

Александр Лукашенко также ознакомился с ходом реконструкции театра. Архитекторы постарались воссоздать исторический облик этого культурного места столицы. Делали это по архивным чертежам в духе эпохи классицизма. По бокам кое-где здание стало уже и чуть-чуть повыше, появилась пристройка, значительно увеличившая внутреннюю площадь. Внутри преобладают небесные цвета: синий, бирюзовый, белый, серый. В фойе и коридорах - гораздо больше диванчиков, просторнее стал гардероб, появилось 2 лифта – пассажирский и грузовой, а также подъемник для людей с ограниченными возможностями.

Александр Лукашенко приехал задолго до начала спектакля. Глава государства решил лично посмотреть, как преобразился театр после реконструкции. Технических новинок действительно много. Во время спектаклей можно использовать люки провалов, из которых поднимаются актеры. Также на сцене появился мобильный накладной поворотный круг и радиоуправляемые самоходные фуры, которые упрощают смену декораций.

Очень удобно сделаны гримерки. В каждой есть отдельный санузел. Свет, тепло, вентиляция, кондиционирование - все сводится на один пульт управления. Много нового, в том числе чиновники предлагают сделать сувенирную лавку прямо на территории театра. Тему финансов в разговоре с Президентом чиновники затронули отдельно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Это дотационная фирма, да? Так давайте дадим им возможность заработать: сколько заработают – столько и разделят. Освободим их от налогов. Посмотрим, что народ скажет в ответ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, сегодня бюджет 40 миллиардов, по крайнем мере, в 2013, и 30% - зарабатывает сам театр…

Александр Лукашенко:

То есть они не готовы, как на Западе, в свободное плавание выйти, и зарабатывать деньги на свое существование, и платить зарплату.

Борис Светлов:

Я думаю, в таких условиях они готовы, но все равно какую-то дотацию им платить надо.

Александр Лукашенко:

Хорошо. Давайте заплатим 15%, а остальное пусть зарабатывают. Тогда будет шевеление. А так, пустуют залы, пустуют… Подумайте и внесите предложения.

Театралы знают, что, по традиции 44-го года, Купаловский театр каждый свой новый сезон открывает с «Павлинки». И сегодня сам Бог велел опробовать новую сцену именно этой пьесой.

Важное изменение в Купаловском театре касается зрительских мест – их стало меньше. Было полтысячи, а теперь 360. Это произошло ввиду требований пожарной безопасности, чтобы проходы между рядами были шире, и была возможность быстрого выхода из помещения. С другой стороны, это обстоятельство сделает билеты в Купаловский более престижными, потому что достать их будет гораздо сложнее, чем раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитая «Павлинка» недавно отметила 70-летний юбилей. Заслуженный деятель искусств БССР Лев Литвинов дал премьеру в условиях эвакуации театра. Во время Великой Отечественной войны труппа переехала в Томск. История о том, как девушка выбрала себе жениха вопреки воле отца, до сих пор собирает аншлаги.

Сюжет наполнен ярким национальным колоритом и, конечно, народным юмором, который не может оставить зрителя равнодушным. После спектакля Президент вышел на сцену и поблагодарил актеров за яркую игру.

Александр Лукашенко:

Я ловлю себя на мысли, что греха таить, я раньше думал, что, все-таки, колоссальные средства мы вложили в реконструкцию, воссоздание этого театра, а сегодня поймал себя на мысли, что ради таких людей этого не жалко. Я говорю это искренне. И если вы будете и в дальнейшем так играть свои пьесы, постановки на этой сцене, и выезжая куда-нибудь, то вы сполна компенсируете то, что государство на вас затратило. К вам придет народ, чьи деньги мы вложили в воссоздание вашего родного дома.

Общение с актерской труппой продолжилось и после спектакля. В более неформальной обстановке люди творческие затронули насущные для всех вопросы: от цен на билеты до строительства жилья для актеров и размера тарифных ставок. Здесь Президент провел аналогию с уже проработанной спортивной системой: платить по заслугам.

Александр Лукашенко:

Нам надо подумать для того, чтобы ни в коем случае не обидеть других артистов, потому что когда я приезжаю в регионы, да, я в театре давно не был, хотя, в регионах я практически во всех театрах был в свое время, небольшой перерыв был. И вы знаете, там талантливые артисты. Возьмите витебский театр. Ну, я не думаю, что с тех пор, как я его посещал, он уступает другим театрам. Могилевский привели театр в идеальное состояние, пусть он поменьше, но очень солидный. В Гомеле прекрасный. В Гродно. Поэтому возьмите театр в Бресте, где фестивали проходили. И артисты все ставят один и тот же вопрос, поэтому нам надо очень аккуратно к этому подойти, поэтому мы не будем эту проблему обсуждать, мы подумаем. Но я еще раз говорю, глядя на нынешнюю постановку, я, конечно, тут немножко прикидываю, что и президент был, и главные специалисты были, которые оценивали, ваши коллеги, поэтому вы так душевно сыграли, хоть и волновались порой. Но прекрасная игра. Она стоит хороших денег. Вот это мое твердое убеждение, которое я выношу о встрече с вами. Потому мы подумаем, как решить эту проблему.

На обновленной площадке театра имени Янки Купалы первый показ для массового зрителя состоится через неделю. На афише — все та же «Павлинка». Вообще, в течение апреля здесь будут показываться еще два спектакля: «Ужин с придурком» Франсиса Вебера и «Пинская шляхта» Винцента Дунина-Мартинкевича.

Адаптация остальных постановок под новую сцену еще продолжается.