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Аншлаг в Национальном Большом театре - показывают балет «Щелкунчик» в современном прочтении

30 марта 2013 12:52
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Новости Беларуси. Настоящий аншлаг в Национальном Большом театре. 29 марта здесь  был балет «Щелкунчик» — в современном прочтении.

Новая хореография, сценография и дорогие костюмы от-кутюр. Только один костюм Снежинки украшают более тысячи камней и кристаллов Swarovski.

Чтобы увидеть сказку собственными глазами, минчане и гости столицы бронируют и раскупают билеты за несколько месяцев. Даже на майские постановки свободных мест в зрительном зале практически не осталось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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