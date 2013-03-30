Аншлаг в Национальном Большом театре - показывают балет «Щелкунчик» в современном прочтении

Новости Беларуси. Настоящий аншлаг в Национальном Большом театре. 29 марта здесь был балет «Щелкунчик» — в современном прочтении.

Новая хореография, сценография и дорогие костюмы от-кутюр. Только один костюм Снежинки украшают более тысячи камней и кристаллов Swarovski.

Чтобы увидеть сказку собственными глазами, минчане и гости столицы бронируют и раскупают билеты за несколько месяцев. Даже на майские постановки свободных мест в зрительном зале практически не осталось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.