Католики готовятся к Пасхе: 29 марта у верующих - Великая Суббота

Новости Беларуси. Католики всего мира готовятся встретить один из главных религиозных праздников — Пасху.

Сегодня у верующих Великая Суббота. Литургии проходят во всех костелах. В храмах устанавливают пасхальные декорации с символами праздника. А прихожане идут не только помолиться, но и освятить куличи, крашеные яйца, воду и свечи. Этой традиции уже две тысячи лет. Однако, по словам священнослужителей, главное - не внешние атрибуты, а духовное очищение.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сегодня посетил католические приходы столицы и освятил пищу прихожан.

Прихожане:

Для меня и моей семьи это большой праздник, духовный праздник. Праздник, который мы помним от наших родителей и дедов.

Прихожане:

Пасха – это самый главный католический праздник, самый главный христианский праздник. Мы стараемся часто ходить в костел.

Великая, или Страстная, суббота для католиков всего мира по традиции начинается в костёлах. В руках тысяч прихожан – неизменные атрибуты Пасхи: окрашенные яйца и куличи.

Канун древнейшего христианского праздника – время хлопотное. Идут последние приготовления. Воскресение Христово уже на пороге и совсем скоро поздравления прозвучат более чем на 60 языках.

Католические приходы нашей страны, а вместе с ними и тысячи белорусов сегодня принимают долгожданных гостей. Последний день Пасхального тридуума диктует свои традиции. Больше молитв, милосердных дел, отказ от увеселений и обряд освящения.

Сегодня во всех католических храмах действительно многолюдно. Обряды благословения в приходах Минска и Боровлян сегодня провели митрополит Минско-Могилевской архиепархии Тадеуш Кондрусевич и представитель Ватикана, секретарь Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь отец Филипп.

По словам священнослужителей, Страстная суббота – день и скорбный, и радостный одновременно. Это и время предпасхальной радости, и период тишины для размышления о тайне спасения. Даже в канун Пасхи кто-то в храмы приходит поодиночке, кто-то – целыми семьями.

Отец Александр, настоятель католического прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии:

Кожны, хто верыць у Езуса Хрыста, ён таксама мае вялікае спадзяванне на тое, што гэты цуд здарыцца і ў асабістым жыцці кожнага чалавека.

Уже совсем скоро «святые угощения» украсят праздничный стол: мясные блюда, сдобный хлеб, но всё-таки любимые лакомства пасхального стола – окрашенные яйца. Они и главная ритуальная еда, и неизменный атрибут. Знак воскрешения и, конечно же, рождения новой жизни. Впрочем, в этом празднике всё символично.

К слову, богослужения во всех храмах будут идти вплоть до наступления Светлого праздника. Главная служба, или Пасхальный Сочельник, начнётся около десяти вечера в Архикафедральном соборе имени Пресвятой Девы Марии.

В местах проведения массовых мероприятий дежурят правоохранители. Они обеспечивают охрану общественного порядка. Усилен контроль на транспорте и парковках. Особое внимание маршрутам, которые ведут к главным католическим храмам. Вместе с милицией дежурство несут спасатели, медики и местные органы власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.