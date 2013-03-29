Любань проводит ІХ областной фестиваль детского театрального творчества

Новости Беларуси. Любань принимает ІХ областной фестиваль детского театрального творчества. 17 коллективов представляют свои постановки. На форум съехались лучшие коллективы не только Минщины, но и других областей.

Сегодня фестиваль можно назвать международным. Свою музыкальную сказку в Любань привезли актеры из украинского Харькова. Уже выразили желание принять участие в «Волшебном ларце» театры из Прибалтики.

К слову, жюри фестиваля - это созвездие знаковых лиц. Так, председатель - заслуженный артист страны, профессор Владимир Мищанчук. На фестивале он и для того, чтобы познакомиться с юными актерами, которые в будущем, возможно, станут студентами театрального факультета Белорусской государственной академии искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.