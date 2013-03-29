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Любань проводит ІХ областной фестиваль детского театрального творчества

29 марта 2013 15:37
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Новости Беларуси. Любань принимает ІХ областной фестиваль детского театрального творчества. 17 коллективов представляют свои постановки. На форум съехались лучшие коллективы не только Минщины, но и других областей.

Сегодня фестиваль  можно назвать международным. Свою музыкальную сказку в Любань привезли актеры из украинского Харькова. Уже выразили желание принять участие в «Волшебном ларце» театры из Прибалтики.

К слову, жюри фестиваля - это созвездие знаковых лиц. Так, председатель - заслуженный артист страны, профессор Владимир Мищанчук. На фестивале он и для того, чтобы познакомиться с юными актерами, которые в будущем, возможно, станут студентами театрального факультета Белорусской государственной академии искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Театр

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