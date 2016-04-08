Александр Вергунов, актёр: Надо правильно научиться дышать! Вдыхайте счастье, выдыхайте – добро!

Сначала был театр кукол, потом театр «Христофор». Сейчас русский театр. Во всех этих театрах Ваша ипостась – актёр. Александр Вергунов, актёр, режиссёр, сценарист, радиоведущий:

Театр «Христофор» – это было очень давно на самом деле. Я 17 лет отработал в театре кукол. 17 лет – в «Христофоре». Это были самые счастливые годы. Сейчас это – Национальный академический драматический театр имени М.Горького.

В основном, да, я – актёр. Это то дело, которому я учился, служил и служу с удовольствием.

В детстве Вы принимали участие в скачках?

Александр Вергунов, актёр, режиссёр, сценарист, радиоведущий:

Всё дело в том, что долгие годы я с родителями жил в другой стране. Эта страна красивая, любимая и до сих пор часто упоминаемая мною и атрибутика разнообразная у меня в доме – это Монголия. Мне на День рождения подарили коня. Когда мы уезжали, я очень трудно с ним расставался и передал его очень хорошему человеку.

На фестивале во Франции за роль японского посланника в спектакле «Соловей» Вы получили награду.

Александр Вергунов, актёр, режиссёр, сценарист, радиоведущий:



Это было невероятное зрелище! Мы такие гордые ходили. Международный фестиваль. 129 участников из разных стран. И мы занимаем первое место.

И мой японский посланник… Чудная кукла! Он был очень лёгким, изящным, симпатичным, и принёс мне удачу. Что очень приятно.

Расскажите отличие актёрской профессии: когда ты на сцене и от работы с куклами?

Александр Вергунов, актёр, режиссёр, сценарист, радиоведущий:

Это абсолютно разные профессии. Вы приходите в зал, садитесь и хотите увидеть историю какую-то, и я показываю вам кусочек «деревяшечки» и стараюсь убедить, что не я, а именно этот кусочек «деревяшечки» переживает, нервничает, смешит… С ним что-то происходит… Это достаточно сложно! Достаточно сложно абстрагироваться от куклы. Дать ей возможность пожить.