Александр Солодуха представит три новые песни в рамках проекта СТВ «Наши любимые»

Несмотря на то, что в разгаре рабочая неделя, в городе Молодечно по-праздничному весело. В эти дни во Дворце культуры этого города будут проходить съёмки телепроекта СТВ: сегодня – «Золотая коллекция белорусской песни», а завтра – «Наши любимые». Любимые песни о наших любимых прозвучат в исполнении Алексея Хлестова, ТЕО, Саши Немо, Александра Патлиса, группы «Тяни-Толкай», «Без билета», «Litesound» и Александра Солодухи.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Солодуха – о новом альбоме «Мы будем вместе», гастрольном туре «Александр Солодуха: 30 лет на сцене», о дочери Вареньке и своей семье и своих творческих планах.