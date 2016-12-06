Нескучный ликбез и экскурсия в мир джаза: в Витебске открылось музыкальное кафе

Новости Беларуси. В Витебске открылось джаз-кафе. Однако подают там не еду, а музыкальные произведения. Оригинальное название получил новый проект областной филармонии.

На премьерный концерт пригласили более полусотни ценителей джазовой музыки. К чашечке кофе здесь в первый вечер подали самые изысканные «десерты»: известные произведения. Планируется, что этот вечер перерастет в долгоиграющий проект, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Екатерина Дыало, режиссер Витебской областной филармонии:

Джаз-кафе задумывалось и задумывается не только как хороший качественный джаз в исполнении хороших отличных музыкантов, но и как небольшой нескучный ликбез и экскурсия в мир джаза.

Владислав Миценко, артист Витебской областной филармонии:

Джаз – это искусство импровизации, а искусство импровизации лежит в основе всего. В основе исполнения любой музыки. Не только музыки, собственно жизни.

К слову, в Витебске еще в 70-х проходил единственный в СССР фестиваль традиционного джаза. Были в областном центре даже «Джаз-пароход» и «Джаз-трамвай». А еще – фестиваль «Витебская осень». Благодаря всему этому город внесен в «Большую энциклопедию джаза».