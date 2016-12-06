«Золотая коллекция белорусской народной песни»: съемки проекта СТВ  пройдут 6 декабря в Молодечно

Новости Беларуси. Народная песня – душа народа. 6 декабря в культурной столице Беларуси городе Молодечно пройдут съемки популярного проекта СТВ «Золотая коллекция белорусской народной песни». Прозвучат композиции, которые знают и поют многие поколения.

Народные и заслуженные артисты и коллективы нашей страны, звезды разных лет исполнят аутентичные белорусские мелодии и песни в эстрадных и современных аранжировках. Проект выйдет в эфир в рождественские праздники, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.