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«Золотая коллекция белорусской народной песни»: съемки проекта СТВ  пройдут 6 декабря в Молодечно

06 декабря 2016 06:17
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Новости Беларуси. Народная песня – душа народа. 6 декабря в культурной столице Беларуси городе Молодечно пройдут съемки популярного проекта СТВ «Золотая коллекция белорусской народной песни». Прозвучат композиции, которые знают и поют многие поколения.

Народные и заслуженные артисты и коллективы нашей страны, звезды разных лет исполнят аутентичные белорусские мелодии и песни в эстрадных и современных аранжировках. Проект выйдет в эфир в рождественские праздники, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Проекты СТВ # Культура

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