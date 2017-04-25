Александр Лукашенко поздравил коллектив Белгосфилармонии с юбилеем

Визитная карточка нашей филармонии – один из самых больших в Беларуси органов . Он неповторимо звучит вот уже 55 лет.

Новости Беларуси. 8 десятков лет на одном дыхании. Белорусская государственная филармония отмечает юбилей основания. Этот день коллектив легендарной музыкальной площадки встречает буднично запланированными концертами. В среднем их здесь проводится около пяти в день.

Здание филармонии было построено в 1963 году, в это же время устраиваться на работу сюда пришел Владимир Мулявин. Его голос звучал здесь в основном по ночам, ведь только в это время суток сцена была свободна. Позже в этом же здании открылся и музей имени Песняра.