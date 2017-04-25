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Александр Лукашенко поздравил коллектив Белгосфилармонии с юбилеем

25 апреля 2017 17:29
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Новости Беларуси. 8 десятков лет на одном дыхании. Белорусская государственная филармония отмечает юбилей основания. Этот день коллектив легендарной музыкальной площадки встречает буднично запланированными концертами. В среднем их здесь проводится около пяти в день.

Визитная карточка нашей филармонии – один из самых больших в Беларуси органов. Он неповторимо звучит вот уже 55 лет.

Александр Лукашенко поздравил коллектив Белгосфилармонии с юбилеем-1

Здание филармонии было построено в 1963 году, в это же время устраиваться на работу сюда пришел Владимир Мулявин. Его голос звучал здесь в основном по ночам, ведь только в это время суток сцена была свободна. Позже в этом же здании открылся и музей имени Песняра.

Сегодня филармония – настоящая Мекка для ценителей и почитателей прекраснейшего из искусств, музыки.

С 80-летием основания коллектив Белгосфилармонии поздравил Президент. Александр Лукашенко особо отметил ее роль в содействии формированию культурного пространства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фотофакт # Филармония

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