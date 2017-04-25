80 лет в истории музыки: Белорусская государственная филармония отмечает юбилей

Новости Беларуси. 8 десятков лет на одном дыхании. Белорусская государственная филармония отмечает юбилей основания. Этот день коллектив легендарной музыкальной площадки встречает буднично запланированными концертами. В среднем их здесь проводится ежедневно около пяти. Визитная карточка нашей филармонии – один из самых больших в Беларуси органов. Он неповторимо звучит вот уже 55 лет.

Эти стены помнят энергетику многих выдающихся музыкантов. Здание филармонии было построено в 1963 году, в это же время устраиваться на работу сюда пришел Владимир Мулявин. Его голос звучал здесь в основном по ночам – ведь только в это время суток сцена была свободна. Позже в этом же здании открылся и музей имени Песняра. Сегодня филармония – настоящая Мекка для ценителей и почитателей прекраснейшего из искусств – музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 80-летием основания коллектив Белгосфилармонии поздравил Президент, подчеркнув, что ее творческая деятельность содействует формированию культурного пространства страны.