Искусство импровизации и выученных шагов в сочетании с импровизацией. Что такое хип-хоп и в чем его плюсы

На пике популярности фильмов об уличных танцах количество желающих научиться хип-хопу выросло в разы. Девушки хотят быть такими же раскованными, как героини фильмов с экрана. Ведь хип-хоп – прекрасный способ стать увереннее. Тренер Евгения Ганченко говорит, что в хип-хопе можно развиваться бесконечно. Базовых шагов, так называемых степов, в этом танце больше сотни. Резкость движений почему-то не отпугивает слабый пол, а, скорее, привлекает.

Евгения Ганченко, преподаватель стиля хип-хоп:

Да, по природе своей девушки более пластичные, более плавные, это заложено природой, но зачастую я все-таки считаю, что манера исполнения, скорее, определяется характером, чем половой принадлежностью. Есть масса примеров, когда девушки танцуют в разы брутальнее и сильнее, в более мужской манере, чем парни, и точно так же наоборот. Очень много девушек- танцоров, которые берут именно своей женственностью, какой-то своей внутренней этой манерой.

Двигаться женственно или по-мужски напористо – дело настроения, считает Яна. За 10 лет занятий хип-хопом она решила, что в этом танце главное – показать то, какой ты здесь и сейчас. Овладеть и мужской, и женской техникой – вопрос времени. Главная сложность – освоить непростую базу, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Яна Янковская, танцор хип-хопа:

Пока я пришла, целый год давали вот тут вот базовое, вот тут. И нужно было все это как-то уложить в своей голове. И понять, где моя правая рука (ой, это левая), где моя правая рука, где моя левая нога. Я думаю, что именно это было сложно. Да, это. И, наверное, еще танцевать конкретно в музыку. Слушать музыкальность трека, слушать его ритмичность. Поначалу Яна думала, что танцевать со знаменитыми артистами – просто мечта. Но теперь уверена, что все возможно. У Полины, которая только начала заниматься хип-хопом, тоже есть свои танцевальные планы. Пока ей сложно повторять быстрые движения в такт уличным ритмам, но девушка уверена в своих силах.

Полина Пасеко, начинающий танцор:

Да, я хочу продолжать, я хочу научиться очень хорошо танцевать, чтобы, может, когда-нибудь даже стать тренером по танцам. И преподавать другим. Евгения Ганченко, преподаватель стиля хип-хоп:

Больше присуще девушкам с характером мужским, какими-то чертами, хотя, опять же, я сужу по себе, я в обычной жизни человек весьма скромный, застенчивый, всегда всего очень боюсь, нервничаю. Но, выходя на сцену, танцуя хип-хоп, так называемое стрит-шоу, выходит совершенно другой человек – куда более уверенный в себе более брутальный, и мне это нравится – своеобразное альтер-эго, которое я выпускаю наружу.