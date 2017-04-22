Белорусская государственная филармония: 1500 концертов в год, мировая известность и легендарные имена

Белорусская государственная филармония распахнула свои двери 25 апреля 1937 года. Тогда ее состав насчитывал два оркестра, ансамбль и хор. Под руководством выдающегося дирижера Ильи Александровича Мусина зазвучала целая эпоха. На одном дыхании в кропотливом труде и с беспрерывно звучащей музыкой пролетели 80 лет.

Как для любого храма искусства, для филармонии важно было обрести свой неповторимый, гармоничный дом. Знакомое каждому минчанину здание было построено в 1963 году и стало завершающим элементом ансамбля площади Якуба Колоса.

Леонид Кищук, главный архитектор реконструкции Белорусской государственной филармонии:

Здание запроектировано и построено по канонам и принципам того времени. Это сталинская архитектура с классическим фасадом. Это был не эксклюзивный проект. Был типовой проект клуба, по которому с каким-то изменениями, фасадными и планировочными, в нашем городе были построены еще два здания. То есть это достойный образец архитектуры того периода, который тем не менее делает наш город своеобразным и запоминающимся. Особенно эту часть проспекта. Величественный фасад, терразитовая штукатурка, большие окна, строгие, лаконичные формы. Благодаря реконструкции 2004 года здание идеально сохранило свой первоначальный облик, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Если экстерьер здания почти не изменился, то внутреннее убранство филармонии существенно преобразилось.

Величественное, но не помпезное оформление интерьера облагораживает звучание инструментов и способствует творческому полету фантазии музыкантов. Художественный руководитель филармонии Юрий Гильдюк помнит, какими были эти коридоры еще до реконструкции.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:

Самое интересное – это, конечно, архитектурные детали, которые были сделаны ведущими белорусскими дизайнерами, которые создают впечатление большого музыкального инструмента в филармонии. Во время реконструкции здание некоторое время находилось без крыши. Артисты переживали за сохранность одного из самых больших в Республике органов. Как оказалось, напрасно. В 2018 году органу филармонии исполнится 55 лет.

Сейчас на главной сцене репетирует один из выдающихся коллективов филармонии – симфонический оркестр.

Филармония помнит и чтит всех талантливых музыкантов. Портреты именитых артистов украшают главный холл храма музыки.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:

Теперь мы гордимся именами Людмилы Борисовны Ефимовой, которая руководит капеллой имени Ширмы, народной артисткой. Мы гордимся, конечно, Александром Михайловичем Анисимовым, главным дирижером симфонического оркестра. Мы гордимся тем, что в камерном оркестре работает Евгений Бушков. За последние годы оркестр значительно расширил географию гастролей. В 2016 году состоялось первое в истории коллектива выступление в Соединенных Штатах Америки. Американцы впервые услышали белорусскую музыку, открыли для себя такой инструмент, как цимбалы. В 2018 году исполнится 50 лет, как камерный оркестр работает в стенах белорусской филармонии, и она по праву им гордится.

Евгений Бушков, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Российской Федерации:

Камерный оркестр, мне кажется, привносит в филармоническую жизнь Минска очень важную, с одной стороны живую, а с другой стороны ту струю, которая постоянно несет людям возможность знакомиться с новыми вещами. Мы играем очень много музыки, которая не звучала в Минске даже не только за последнее время, а, может быть, за всю историю. Прогуливаясь по филармонии, можно заглянуть в любой кабинет и стать свидетелем рождения музыкального шедевра. Государственный камерный хор – творческий коллектив из 30 музыкантов. Это еще одна гордость филармонии. Музыканты признаются: им приятно творить в месте, которое было и остается знаковым для великих артистов. Творческая жизнь Владимира Мулявина тесно связана с белорусской государственной филармонией. Именно сюда в 1963 году он приехал устраиваться на работу.

Ольга Костюкович, научный сотрудник музея В. Г. Мулявина:

Именно здесь, в филармонии, возник коллектив «Лявоны» благодаря Владимиру Георгиевичу, который менее чем через год был переименован в «Песняры». Сюда возвращался со всех гастролей, здесь проходили практически все премьеры музыкальных программ и спектаклей. В 2005 году открылся музей Владимира Георгиевича Мулявина. Здесь хранится бесценный экспонат – двухгрифая гитара музыканта.

Есть здесь и белый любимый костюм Владимира Георгиевича.

Кстати, репетировал музыкант в основном ночью, потому что в другое время суток сцена филармонии была расписана под концерты. Возможно, артист так любил филармонию и за то, что она хранит энергетику многих выдающихся зарубежных музыкантов. Филармония не изменяет традициям – ее двери открыты для иностранных исполнителей. Николас Джонсон – британский виолончелист. Музыкант высоко оценил качество акустики и красоту здания государственной филармонии.