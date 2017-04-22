Белорусская государственная филармония: 1500 концертов в год, мировая известность и легендарные имена
Белорусская государственная филармония распахнула свои двери 25 апреля 1937 года. Тогда ее состав насчитывал два оркестра, ансамбль и хор. Под руководством выдающегося дирижера Ильи Александровича Мусина зазвучала целая эпоха. На одном дыхании в кропотливом труде и с беспрерывно звучащей музыкой пролетели 80 лет.
Как для любого храма искусства, для филармонии важно было обрести свой неповторимый, гармоничный дом. Знакомое каждому минчанину здание было построено в 1963 году и стало завершающим элементом ансамбля площади Якуба Колоса.
Леонид Кищук, главный архитектор реконструкции Белорусской государственной филармонии:
Здание запроектировано и построено по канонам и принципам того времени. Это сталинская архитектура с классическим фасадом. Это был не эксклюзивный проект. Был типовой проект клуба, по которому с каким-то изменениями, фасадными и планировочными, в нашем городе были построены еще два здания. То есть это достойный образец архитектуры того периода, который тем не менее делает наш город своеобразным и запоминающимся. Особенно эту часть проспекта.
Величественный фасад, терразитовая штукатурка, большие окна, строгие, лаконичные формы. Благодаря реконструкции 2004 года здание идеально сохранило свой первоначальный облик, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Если экстерьер здания почти не изменился, то внутреннее убранство филармонии существенно преобразилось.
Величественное, но не помпезное оформление интерьера облагораживает звучание инструментов и способствует творческому полету фантазии музыкантов. Художественный руководитель филармонии Юрий Гильдюк помнит, какими были эти коридоры еще до реконструкции.
Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:
Самое интересное – это, конечно, архитектурные детали, которые были сделаны ведущими белорусскими дизайнерами, которые создают впечатление большого музыкального инструмента в филармонии.
Во время реконструкции здание некоторое время находилось без крыши. Артисты переживали за сохранность одного из самых больших в Республике органов. Как оказалось, напрасно. В 2018 году органу филармонии исполнится 55 лет.
Сейчас на главной сцене репетирует один из выдающихся коллективов филармонии – симфонический оркестр.
Филармония помнит и чтит всех талантливых музыкантов. Портреты именитых артистов украшают главный холл храма музыки.
Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:
Теперь мы гордимся именами Людмилы Борисовны Ефимовой, которая руководит капеллой имени Ширмы, народной артисткой. Мы гордимся, конечно, Александром Михайловичем Анисимовым, главным дирижером симфонического оркестра. Мы гордимся тем, что в камерном оркестре работает Евгений Бушков.
За последние годы оркестр значительно расширил географию гастролей. В 2016 году состоялось первое в истории коллектива выступление в Соединенных Штатах Америки. Американцы впервые услышали белорусскую музыку, открыли для себя такой инструмент, как цимбалы. В 2018 году исполнится 50 лет, как камерный оркестр работает в стенах белорусской филармонии, и она по праву им гордится.
Евгений Бушков, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Российской Федерации:
Камерный оркестр, мне кажется, привносит в филармоническую жизнь Минска очень важную, с одной стороны живую, а с другой стороны ту струю, которая постоянно несет людям возможность знакомиться с новыми вещами. Мы играем очень много музыки, которая не звучала в Минске даже не только за последнее время, а, может быть, за всю историю.
Прогуливаясь по филармонии, можно заглянуть в любой кабинет и стать свидетелем рождения музыкального шедевра. Государственный камерный хор – творческий коллектив из 30 музыкантов. Это еще одна гордость филармонии.
Музыканты признаются: им приятно творить в месте, которое было и остается знаковым для великих артистов.
Творческая жизнь Владимира Мулявина тесно связана с белорусской государственной филармонией. Именно сюда в 1963 году он приехал устраиваться на работу.
Ольга Костюкович, научный сотрудник музея В. Г. Мулявина:
Именно здесь, в филармонии, возник коллектив «Лявоны» благодаря Владимиру Георгиевичу, который менее чем через год был переименован в «Песняры». Сюда возвращался со всех гастролей, здесь проходили практически все премьеры музыкальных программ и спектаклей.
В 2005 году открылся музей Владимира Георгиевича Мулявина. Здесь хранится бесценный экспонат – двухгрифая гитара музыканта.
Есть здесь и белый любимый костюм Владимира Георгиевича.
Кстати, репетировал музыкант в основном ночью, потому что в другое время суток сцена филармонии была расписана под концерты. Возможно, артист так любил филармонию и за то, что она хранит энергетику многих выдающихся зарубежных музыкантов.
Филармония не изменяет традициям – ее двери открыты для иностранных исполнителей. Николас Джонсон – британский виолончелист. Музыкант высоко оценил качество акустики и красоту здания государственной филармонии.
Николас Джонсон, виолончелист (Великобритания):
Когда я проезжал мимо, сразу отметил здание филармонии. Оно очень красивое, захотелось сюда зайти. Здесь атмосфера творческая, отовсюду раздаются звуки музыки, очень приятно здесь находиться, выступать. Еще мне очень понравился Минск. Такой чистый, спокойный. Современный и в то же время древний. Очень здорово.
Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:
Музыкант, побывавший первый раз, независимо из какой страны он приехал (Китая, США, Аргентины, маленькой страны Европы), всегда хочет вернуться, потому что у нас самая лучшая публика, самая отзывчивая публика, которая поддерживает и любит музыкальное искусство.
За пределами филармонии аура искусства не рассеивается. Бульвар Мулявина, который находится неподалеку, в дни празднования юбилея Минска украсит памятник выдающемуся музыканту. Здесь же появится аллея звезд. Будут увековечивать имена известных композиторов, дирижеров, музыкантов и певцов.
Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:
Мы ничего не растеряли со времен Советского Союза, а наоборот приумножили и сохранили все творческие коллективы. И они с успехом работают. Я считаю, что это главное достижение – сохранить традиции.
Жизнь филармонии – это пять концертов в день, 1500 в год, более 75 лауреатов различных международных конкурсов и удивительная самобытность в каждой ноте. И именно благодаря ей, филармонии, белорусское музыкальное искусство знают во всем мире.