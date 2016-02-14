Акция БРСМ ко Дню всех влюбленных: каждый может отправить творческую работу или поделку кумиру

Новости Беларуси. «Валентинка твоему кумиру или сувениры в стиле хендмейд». Несколько тысяч оригинальных подарков ко Дню всех влюбленных собрала акция БРСМ. По её условиям каждый мог отправить творческую работу или поделку кумиру.

В свою очередь известные спортсмены, артисты и телеведущие поздравили белорусов с Днем Святого Валентина — сердечками с пожеланиями, которые, по мнению организаторов и авторов, обязательно исполнятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Петрашкевич, координатор проекта:

Кто-то пишет любимому врачу, кто-то пишет любимой звезде. Любой желающий в нашей стране может сегодня направить валентинку с признанием в любви. Она обязательно найдет своего адресата.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Хочу пожелать любви всем, чтобы не забывали говорить своим любимым, родственникам, родителям, как мы их любим.

Виктория Алешко, певица:

Я всегда стараюсь позитивно мыслить. И, конечно же, позитивные мысли с удвоенной энергией я оставила здесь, на чудесной доске пожеланий, на древе пожеланий. Я очень надеюсь и хочу, чтобы все эти пожелания сбылись.