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Акция БРСМ ко Дню всех влюбленных: каждый может отправить творческую работу или поделку кумиру

14 февраля 2016 11:35
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Новости Беларуси. «Валентинка твоему кумиру или сувениры в стиле хендмейд». Несколько тысяч оригинальных подарков ко Дню всех влюбленных собрала акция БРСМ. По её условиям каждый мог отправить творческую работу или поделку кумиру.

В свою очередь известные спортсмены, артисты и телеведущие поздравили белорусов с Днем Святого Валентина — сердечками с пожеланиями, которые, по мнению организаторов и авторов, обязательно исполнятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Петрашкевич, координатор проекта:
Кто-то пишет любимому врачу, кто-то пишет любимой звезде. Любой желающий в нашей стране может сегодня направить валентинку с признанием в любви. Она обязательно найдет своего адресата.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:
Хочу пожелать любви всем, чтобы не забывали говорить своим любимым, родственникам, родителям, как мы их любим.

Виктория Алешко, певица:
Я всегда стараюсь позитивно мыслить. И, конечно же, позитивные мысли с удвоенной энергией я оставила здесь, на чудесной доске пожеланий, на древе пожеланий. Я очень надеюсь и хочу, чтобы все эти пожелания сбылись.

# Культура # День святого Валентина # Виктория Алешко # Алла Цупер # Екатерина Петрашкевич

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