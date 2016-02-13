Книжная выставка в Минске: 300 экспонентов из 29 стран мира и максимальное количество выставочных дней — 5

Новости Беларуси. Рай для книголюбов. Сегодня на международной выставке-ярмарке - «Триумф» издания о Владимире Мулявине. Книга получила высшую награду национального конкурса «Искусство книги». Также широко представлена тема 250-летия со дня рождения Огинского и еще множество новых страниц для тех, кто дружен с печатными изданиями.

На национальном стенде сегодня день Великой Победы — тема широко представленная в книгоиздании Беларуси. «Генерал Корж», «За секунду до выстрела», «Победители» - несколько стеллажей с бесценной историей. Напротив — победа дня сегодняшнего. «Тайны Кревского замка» - «Лит-формат» 55-ого Национального конкурса «Искусство книги». Это уже третье исследование Анатолия Бутевича: он писал о Мирском и Несвижском замках, в планах рассказать о Гольшанском.

Анатолий Бутевич, автор книги «Тайны Кревского замка»:

Мне хацелася паказаць і значэнне самога замка, і тое, што адбывалась вакол замка. Любы замак - гэта легенды, паданні. А тым больш Крэўскі замак - гэта знакамітая Ягелонская дынастыя.

А это уже «Триумф». На сей раз Владимира Мулявина. Точнее библиографа маэстро Людмилы Крушинской. Над книгой работала несколько лет. Рассказы детей и вдовы Владимира Георгиевича, его друзей. Почти 800 архивных снимков и несколько сотен страниц. Есть и глава, написанная самим Мулявиным:

Людмила Крушинская, автор пректа, редактор-составитель книги «Владимир Мулявин. «Сэрцам і думамі...»:

Пошел материал Бориса Крепока. Он его записал как раз в достаточно трагический для Владимира Геогриевича период. Он ответил практически на все его вопросы: от того, какой он цвет любит или цветок, до своих глобальных каких-то рассуждений.

Эта улыбчивая девушка — молодой белорусский прозаик. Сегодня представляет трилогию «Адваротны бок люстра». Писать ее начала в 16. Книга о нежном чувстве, рассчитанная пусть и на подростков, первая часть показала — оценят все, кто любит и влюблен. И, к слову, много среди поклонников, смеется Ксения Шталенкова, бруталов 30+. Теперь важно аудиторию не растерять.

Ксения Шталенкова, автор книги «Адваротны бок люстра»:

Обычно первыми читают родители. Но перед тем, как они получают хотя бы рукопись, там совершенно невероятное количество каких-то жестких самоцензурных вычеркиваний. Наверное, самый страшный критик для себя - это я.

Арина Зрайковская:

Эта книга тоже очень интересная. Я ее не читаю, но смотрю. Туда надо смотреть, и тогда увидишь, что внутри горы.

Арина еще даже в школу не пошла, а уже взахлеб и читает, и разгадывает книги. Причем немецкие. Германия - ежегодный экспонент на выставке. Привезли три сотни изданий. Основной упор на детскую литературу. Нераспроданное на ярмарке попадет на стеллажи уже школьных библиотек Гродно, Бреста, Полоцка, Жлобина. А также нескольких университетов.

А этот стенд — вершина английского возрождения и высший синтез традиций общеевропейской ренессансной культуры. Уильям Шекспир. Король поэтов или поэт королей. Его нет вот уже 4 сотни лет, а он все еще продолжает вести с нами диалог: вот хоть со страниц своих произведений.

Креативно оформлен в этом году стенд США. На входе — первое лицо. За селфи с ним можно даже выйграть гаджет. Его обладатель определиться завтра утром.

Римма Койлер, первый секретарь Посольства США в Республике Беларусь:

Мы показываем, что бибилиотека - это не только книги. Это то, что можно взять в руки, что можно самому научиться или с командой людей. И наш девиз в этом году – «Read. Learn. Create. Innovate».

Надо сказать, выставка в этом году получилось удивительной. 300 экспонентов из 29 стран мира. А еще максимальное количество выставочных дней — 5. Такое было только в 2007 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.