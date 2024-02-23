Академический музыкальный театр покажет оригинальную версию спектакля «Приключения бременских музыкантов»

Белорусский академический музыкальный театр предлагает зрителям оригинальную версию увлекательных «Приключений бременских музыкантов», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В спектакле будет задействован новый актерский состав. Показ пройдет уже в это воскресенье, 25 февраля. 23 февраля состоялась генеральная репетиция. Специально для этой постановки написано либретто по сказкам Василия Ливанова и Юрия Энтина. Создана и новая оркестровая аранжировка.

Александр Журович, солист Белорусского государственного академического музыкального театра:

Детские спектакли отличаются темпоритмом, динамикой, приемами художественными, которые используются. Нет таких пауз «станиславских», где зритель должен задуматься. Все идет одно за одним, при этом не оставляя зрителя без доброй морали.

Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:

Я думаю, что этому спектаклю с этим составом уготована долгая и интересная жизнь. Хороший, настоящий спектакль, так что нам радостно за детство.