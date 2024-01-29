В этом коллективе работали Мулявин, Вуячич и Алехно. Ансамбль песни и танца Вооружённых Сил отмечает 85 лет

Традиции, накопленные десятилетиями, искренняя любовь зрителей за уникальность и мастерство, песенные и танцевальные композиции на самом высоком уровне. Все это про Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алексей Юрченко, полковник, заместитель начальника, дирижер труппы, и Дмитрий Лобейко, сержант, артист хора.

Александра Каштанова, ведущая:

Совсем скоро юбилей ансамбля, 85 лет. Обычно в такой почтенный возраст вспоминают, как все начиналось, самые прекрасные моменты. Расскажите о своем ансамбле.