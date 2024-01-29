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В этом коллективе работали Мулявин, Вуячич и Алехно. Ансамбль песни и танца Вооружённых Сил отмечает 85 лет

29 января 2024 14:40
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Традиции, накопленные десятилетиями, искренняя любовь зрителей за уникальность и мастерство, песенные и танцевальные композиции на самом высоком уровне. Все это про Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алексей Юрченко, полковник, заместитель начальника, дирижер труппы, и Дмитрий Лобейко, сержант, артист хора.

Александра Каштанова, ведущая:
Совсем скоро юбилей ансамбля, 85 лет. Обычно в такой почтенный возраст вспоминают, как все начиналось, самые прекрасные моменты. Расскажите о своем ансамбле.

В этом коллективе работали Мулявин, Вуячич и Алехно. Ансамбль песни и танца Вооружённых Сил отмечает 85 лет-1

Алексей Юрченко, полковник, заместитель начальника – дирижер труппы заслуженного коллектива «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь»:
Начиналось это со Второй мировой войны. В те годы наш ансамбль участвовал с концертами как в тылу, так и на передовой. За это время порядка 40 артистов были удостоены орденов и медалей за боевые заслуги. Далее были 1982-1986 годы. Коллектив несколько раз был командирован в Республику Афганистан, где выступал перед воинами-интернационалистами. И в 1986 году наш коллектив дал концерт ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии. В настоящее время ни одно значимое мероприятие не проходит без участия нашего коллектива.

В этом коллективе работали Мулявин, Вуячич и Алехно. Ансамбль песни и танца Вооружённых Сил отмечает 85 лет-4

Юрий Царев, ведущий:
Ансамбль воспитал таких звезд, как Владимир Мулявин, Виктор Вуячич.

Алексей Юрченко:
Вы еще не упомянули заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно, который тоже прошел нашу школу.

Узнали у гостей о предстоящем концерте во Дворце Республики в честь Дня защитника Отечества. Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Культура # Александра Каштанова # Юрий Царёв

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