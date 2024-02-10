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Белорусскую вытинанку могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

10 февраля 2024 08:57
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Белорусская вытинанка может пополнить список всемирного наследия ЮНЕСКО. В него уже внесены белорусские обряды «Колядные цари» и «Юрьевский хоровод», также Будславский фест, культура бортничества и соломоплетение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую вытинанку могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО-1

 

Это еще раз подчеркивает, что в нашей стране делается многое для сохранения и популяризации наследия прошлого, национальных традиций и обычаев. К слову, сегодня национальный список нематериальных и материальных объектов историко-культурных ценностей содержит 5 683 пункта. С каждым годом их становится больше.

Белорусскую вытинанку могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО-4

Татьяна Бокша, начальник управления по охране историко-культурного наследия министерства культуры Беларуси.
Список историко-культурных ценностей пополнился на целых 24 объекта. Это как и нематериальные элементы, так и объекты архитектуры и градостроительства. За период 2022-2023 год на сохранение объектов историко-культурного наследия за счет средств республиканских, местных бюджетов, за счет привлеченных средств направлено 189 миллионов рублей. Это сумма очень внушительная.

Белорусскую вытинанку могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО-7

Ремонт, реставрация и техническое обслуживание историко-культурных ценностей – беспрерывный процесс, географически охватывающий всю страну. В этом году только в столице обновление ждет академию музыки и театр имени Горького.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура

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