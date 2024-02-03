Быт древнего Полоцка! Окунулись в культуру старейшего города Беларуси

Остров сокровищ! А вы знали, что в Полоцке 11 музеев? Золото для туристов. Так, Краеведческий музей – живая машина времени. Здесь можно заглянуть в тайны эпохи и отрыть тайны кривичей.

Музей славится богатейшей коллекцией в 2 000 экспонатов. А еще находится в легендарном здании лютеранской кирхи. Шедевр неоготики возвели в 1888-м. Службы вели до 1919 года. А затем памятник архитектуры стал собственностью города.

Людмила Тригорлова, ведущий научный сотрудник краеведческого музея Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Краеведческий музей был открыт в Полоцке в декабре 1926 года, но его первая экспозиция располагалась в Софийском соборе. А уже второй раз краеведческий музей открывают в кирхе 1949 году. Формально его передают от кинотеатра «Родина», который здесь размещался с лета 44-го года.

Старейший город Беларуси ведет отсчет от 862 года. Свое название он получил от реки Полота, что в переводе означает болотистое место или темная вода. Уплываем на драккаре в прошлое, когда во главе города стоял князь, а основными занятиями жителей были ремесла и торговля.