5 июня – День памяти святой праведной Евфросинии Полоцкой

Уже сегодня без имени Евфросинии Полоцкой невозможно представить духовную и культурную жизнь Беларуси. Первая просветительница и первая женщина, которую признали святой на наших землях.

Она была внучкой Всеслава Чародея. До пострига в монахини носила имя Предслава. Славилась своей красотой, незаурядным умом и мудростью. Ей пророчили в мужья князей и даже королей, но в 12 лет она выбрала другой путь, лишённый земных радостей.

Поселившись в небольшой келье, преподобная Ефросинья Полоцкая стала переписывать книги. В одну из ночей, проведённых в Софийском соборе, в сонном видении ей явился ангел, указавший место, на котором она должна была построить монастырь.

Первое, что увидела преподобная Евфросиния на месте будущего монастыря, был маленький деревянный Спасо – Преображенский храм. На его месте, уже будучи игуменьей, она построила новый, каменный, который и сохранился до наших дней.

В этом храме сохранилась и келья, в которой жила преподобная Евфросиния Полоцкая.

На стенах самой кельи можно увидеть сцены из Жития Евфросинии Александрийской, которая была ей покровительницей. Правда, росписи появились здесь уже после смерти Полоцкой святой.

Предчувствовав свой скорый уход, Евфросиния Полоцкая отправилась на Святую Землю. В течение трех дней она молилась возле Гроба Господня и просила у Всевышнего позволить ей умереть.

Почти 800 лет спустя мощи святой вернулись на родную землю. Сегодня к святыне ежедневно приезжают десятки паломников со всей Беларуси.

Ещё при жизни святой Евфросинии Полоцкой в монастыре была открыта школа, иконописная мастерская, скрипторий по переписыванию книг. Древние традиции уже сегодня здесь продолжают современные монахини. В обители издают книги,придаются молитвам и ведут занятия в воскресной школе.

Подвиги преподобной бесценен для всех нас. И мы гордимся нашей великой землячкой Евфросинией Полоцкой.