«То ли фортепиано, то ли хор, то ли саксофон»: история и уникальность хэндпанов

Мягкие свет из окна, чарующие звуки музыкального инструмента, легкие удары ладоней и пальцев рук по металлическому кругу словно переносят на таинственный райский остров. Игра на ханге похожа на медитацию или что-то потустороннее и привлекательна своей легкостью в изучении и необязательным наличием музыкального образования, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Иван Xangmeleon Кривонос, музыкант, автор творческой мастерской:

У него уникальный звук, ни на что не похожий. Когда я его слышу, то не могу понять: то ли это фортепиано играет, то ли это хор, то ли это саксофон. Буквально на днях слышал этот инструмент в переходе, мне показалось, что это реально играет саксофон. Но когда я спустился уже вниз в метро, это был хэндпан. Некоторые путают понятия ханг и хэндпан, а на самом деле это один и тот же акустический инструмент. Все думают, если инструмент похож на летающую тарелку, то это обязательно ханг, а на самом деле это название стало уже нарицательным. Только швейцарские мастера своему инструменту дают такое название Ханг – оно запатентовано и всего в мире около их 5000 штук. А вот инструменты другого производства принято называть хэндпанами. добавляя к этому названию фамилию мастера и место изготовления.

Иван Xangmeleon Кривонос, музыкант, автор творческой мастерской:

Инструмент появился в 2000 году и мастера его назвали ханг, с немецкого диалекта «хэнг» означает «рука». В принципе, на этом инструменте мы и играем руками, в большей степени кистью. Инструмент был изобретен 17 лет назад. До того времени уже давно не появлялось акустических инструментов. Популярность хэндпаны приобрели за счет простоты в изучении и возможности постоянно импровизировать. Они интуитивно понятны, не надо тратить годы на изучение, главное понять, как он работает, и применять несколько фишек. Иван Xangmeleon Кривонос, музыкант, автор творческой мастерской:

Ханг и хэндпан состоит из двух полусфер, склеенных между собой прочным клеем. Я знаю, то, что все знают, я же не изготовитель инструмента. Эта сторона, где расположен тоновые поля, на которых мы играем, называется «динг», противоположная сторона, где тоже можно играть перкуссионные элементы, называется «гу». Там внутри ничего нет, никаких проводов, никакой батарейки там не стоит. Он полностью пустой.

Увлекаются игрой на хэндпанах люди абсолютно разного возраста. Интересен он и школьникам, и уставшим от рабочего напряжения служащим. А не обремененная знанием гамм и нот игра на инструменте позволяет отдохнуть от бытовой суеты, от города, расслабиться и снять нервное напряжение. Иван Xangmeleon Кривонос, музыкант, автор творческой мастерской:

Оказывает различное на самом деле влияние. Кого-то он успокаивает, если ты хочешь передать это успокоение. А кого-то он будоражит, если ты играешь энергичную музыку, где нужно передать эти чувства энергии. Например, из жизни. Жена, когда у меня появился третий ребеночек, часто укладывала спать благодаря мне. Приносит мне его запеленанным и говорит укачивать. Я беру инструмент, играю композицию и ребенок засыпает. Хэндпаны покоряют своим мягким звучанием и нашу страну.