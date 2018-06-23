«Люди зажигают, наполняются позитивом». Фестиваль субкультур в Минске – как это было

Новости Беларуси. В пятый раз фестиваль молодежных субкультур собрал в Минске ярких и талантливых ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ

Посвятили его Дню молодежи. Праздник 24 июня, и уже накануне с ним юношей и девушек нашей страны поздравил Александр Лукашенко. Президент пожелал молодым людям быть активными, целеустремленными и инициативными. Это они сегодня и продемонстрировали: в столичном парке Победы развернулась настоящая молодежная тусовка. Что на ней происходило – узнавал наш корреспондент Александр Лучонок.

Александр Лучонок, СТВ:

Как видите, я уже успел погрузиться в атмосферу праздника – сделал необычный рисунок – аист, который у многих ассоциируется именно с Беларусью. Кстати, многие активности на фестивале представлены именно с национальным колоритом.

Роллеры, фристайлеры, диджеи и спортсмены ежегодно сами проявляют инициативу в организации тематических площадок. Сегодня здесь представлено более 20 интерактивных точек. Благодаря косплеерам этот фест можно назвать еще и маскарадом. По парку прогуливаются герои культовых фильмов, игр и комиксов.

Сегодня, как и в прошлом году, очень яркая атмосфера. Люди зажигают, наполняются позитивом. Погода, правда, все портит, но это не мешает веселиться.

Сегодня у меня оригинальный образ персонажа Ямурайха из аниме «Маги». Оригинальный – то есть придуманный по моему концепту. Я этот костюм сегодня за ночь сделала.

По сути, классические субкультуры на фестивале не представлены. Стрит-арт, танцы, музыка – это скорее увлечения современной молодежи. Выбор форм огромный, от паркура до настольных игр. Настоящее украшение праздника – рыцарские битвы и поединок красок холи. Впрочем, большинство участников пришли сюда просто пообщаться и обзавестись новыми знакомствами.

Ты не только проявляешь себя здесь в каком-то творческом плане, свою индивидуальность, показываешь что-то новое другим. И так же знакомишься с новыми интересными людьми, с которыми, возможно, в будущем будешь выступать на каких-то больших мероприятиях и большой сцене.

К нам на площадку приходят ребята с разных танцев. Они сами участвуют, мы сами соревнуемся, кто-то подключается, общается.

Фестиваль «Минск – молодежная столица» это, в первую очередь, возможность заявить о себе с творческой точки зрения. Несколько часов назад завершились так называемые танцевальные батлы, а затем на сцене развернулась битва диджеев. Лучшие диджеи и танцоры представят Минск на Дне молодежи на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».