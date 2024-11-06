35-й Международный фестиваль современной хореографии пройдёт с 20 по 24 ноября. Чем удивят зрителей?

Танцуют все! Город над Двиной принимает юбилейный 35-й Международный фестиваль современной хореографии. С 20 по 24 ноября форум собирает таланты. И не только из Беларуси. Организаторы подготовили насыщенную программу: мастер-классы, творческие встречи и, конечно же, впечатляющие выступления танцевальных коллективов. Чем еще удивит праздник хореографии? Узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марна Романовская, директор Международного фестиваля современной хореографии в Витебске:

Каждый фестиваль всегда новый, удивительный, потому что в нем всегда новая программа. Новые участники конкурса, новая афиша, новые выставки, новые впечатления, новые члены жюри.

Международный фестиваль современной хореографии в Витебске, 35-й в этом году, откроется 20 ноября. По традиции это будет презентация участников конкурса, маленький поклон, реверанс в адрес публики. И потом приедет значимый Государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона. Это будет два отделения. В первом – восстановленная версия Якобсона «Роден». Это будут потрясающие миниатюры, разговор в пластике, домысливание Леонида Якобсона с бережным сохранением этой пластики со стороны артистов театра. А во втором отделении будет представлен балет на музыку Родиона Щедрина, совершенно новая, современная постановка Вячеслава Самодурова «Озорные частушки».

21 ноября. Для тех, кто нас смотрит и действительно понимает тонкости этого жанра. В Драмтеатре два спектакля. «АЯ-театр» из Москвы. Тема интимно-камерная – это личная жизнь Маяковского, она так и называется «Колыбельная для Маяковского». 18+, тема сложна, тема для взрослых. Второй спектакль, который покажет питерский балет-театр, называется «Петрушка».