25-ый Международный фестиваль искусств «Славянский базар»: каким будет юбилей главного музыкального события страны?

Уже через две недели на этой сцене закружатся в народных танцах и зазвучат лучшие голоса. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в 25-ый раз соберёт известных артистов и зажжёт новые имена. Каким будет юбилей главного музыкального события страны?

«Славянский базар» за 25 лет подарил нам много талантливых артистов. Это отличная школа мастерства и праздник искусства.

С 14 по 18 июля культурная программа будет насыщенной. Более 130 проектов порадуют гостей как на сцене, так и на улицах Витебска, который преображается с каждым фестивалем и наполняется праздничной атмосферой.

Фест уличного искусства с музыкантами и перформерами, «Город мастеров» с лучшими белорусскими сувенирами, ночной маскарад с фонариками ручной работы.

Впервые на теннисном корте возле амфитеатра пройдёт дискотека «Vitebsk Dance Night» с участием лучших мировых ди-джеев. Организаторы «Славянского базара» умеют удивлять.

В этом году у «Славянского базара» появится своя книга рекордов, где будут зафиксированы уникальные моменты культурных мероприятий.

И первой записью станет стихомарофон, посвященный Витебску. Декламировать стихи на протяжении 80 часов будут поэты, артисты и известные горожане.

Успех Международного фестиваля искусств – многолетний труд, сплочённые профессиональные команды. За 25 лет у «Славянского базара» появилось много партнёров.

Алла Пугачёва, Александра Пахмутова, София Ротару. Имена лучих исполнителей, внёсших свой вклад в развитие «Славянского базара», красуются здесь – на «Аллее звёзд», которую специально к юбилею переименовали в «Площадь звёзд». Кто же получит в этом году специальную награду от Президента «Через искусство к миру и пониманию» – по традиции остаётся тайной.