Вышиванка: в чём секрет её популярности и что означают узоры, орнаменты и символы на ней?

Сегодня, 30 июня, на одной из центральных площадей Парижа Трокадеро пройдёт акция «Заспяваем гімн Беларусі разам». Представители нашей диаспоры медийные лица Беларуси вместе со своими французскими друзьями хором исполнят гимн нашей страны.

2 июля в Беларуси отмечается День вышиванки. В чём секрет её популярности? Что означают её узоры, орнаменты, символы на ней?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества, профессор, доктор искусствоведения.