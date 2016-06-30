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Вышиванка: в чём секрет её популярности и что означают узоры, орнаменты и символы на ней?

30 июня 2016 07:50
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Сегодня, 30 июня, на одной из центральных площадей Парижа Трокадеро пройдёт акция «Заспяваем гімн Беларусі разам». Представители нашей диаспоры медийные лица Беларуси вместе со своими французскими друзьями хором исполнят гимн нашей страны.

2 июля в Беларуси отмечается День вышиванки. В чём секрет её популярности? Что означают её узоры, орнаменты, символы на ней?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества, профессор, доктор искусствоведения.

# Культура # Фотофакт # Евгений Сахута # 2016 - Год культуры в Беларуси

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