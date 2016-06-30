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«Мы, белорусы» под Эйфелевой башней: как в Париже поздравили Беларусь с Днём Независимости

30 июня 2016 17:45
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Новости Беларуси. Белорусские мотивы звучали в самом центре французской столицы. В Париже на площади Трокадеро собрались представители нашей диаспоры и французы, чтобы хором на фоне Эйфелевой башни исполнить государственный гимн Беларуси в сопровождении народного ансамбля музыки, танца и песни. Участвовали также около трех десятков французских студентов. Они изучали театральное искусство в нашей стране. Некоторые из них приехали специально из Канады и Туниса.

Вечером в посольстве Беларуси во Франции пройдет прием по случаю Дня Независимости нашей страны. Здесь же открылась выставка «Спадчына Беларусі» с изображением основных памятников культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республики, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:
Акцыя «Заспяваем гімн Беларусі ў Францыі разам»  мае на мэце перад усім расказаць больш пра нашу краіну французам, парыжанам, гасцям французскай сталіцы. Аб’яднаць, гэта другое, беларусаў, якія пражываюць тут і ўсіх сяброў Беларусі – французаў. Ну і трэцяе, мы хочам падкрэсліць, што ў гэтыя дні, калі ўся Беларусь святкуе Дзень Незалежнасці, мы святкуем разам з нашай роднай, любімай Беларуссю.

# Культура # Павел Латушко # День Независимости 3 июля 2016

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